Artie Kopelman rückt das Stativ seiner digitalen Spiegelreflexkamera gerade und drückt auf den Knopf für die Videofunktion. Jetzt erscheint das Bild des Teleobjektivs auf dem Display. Und plötzlich sieht man sie ganz nah: eine Handvoll Robben inmitten einer Hundertschaft, die 600 Meter entfernt entspannt auf einer Sandbank liegt. Hinter den Kameras und einem Fernrohr bilden sich kurze Warteschlangen. Kopelman führt jedes Wochenende Besucher in die Bucht hinter dem Cup­sogue Beach auf Long Island. An diesem sonnigen und kalten Märztag sind es etwa fünfzehn Interessierte. Sie dürfen durch die Objektive schauen und Fotos aus der Ferne machen, aber als ein Paar die Dünen hinunterlaufen möchte, gibt es Ärger. „Hey Leute, gehört ihr zu uns?“, ruft Kopelman. „Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr da nicht runtergehen könnt, solange ihr mit mir unterwegs seid?“ Die Regeln hat er vorher auf dem Parkplatz schließlich erklärt: Es ist verboten, die Robben zu stören.

Die Robben genießen höchste Priorität

Der Schutz der Tiere ist Kopelmans Leidenschaft. In seinem langen weißen Bart verfängt sich ein einzelner Ohrring, der aussieht wie ein goldener Delphin. „Ich liebe Robben“ steht auf einem Aufkleber an Kopelmans Auto. Seit dreißig Jahren erforscht der promovierte Biologe die maritime Umgebung von New York. Jahrzehntelang lehrte er an Colleges, heute leitet er eine Nichtregierungsorganisation, die die Robben, Delphine und Wale im Nordosten schützen möchte.

Die Robben drängen sich dicht zusammen, manche heben gleichzeitig den Kopf und das Hinterteil. Ihnen beim Sonnen zuschauen zu können ist ein Grund, warum Long Island auch im Winter viele Besucher anzieht. Dort, wo sich im Sommer das Leben um Partys in den Gärten der Wohlhabenden und nächtliche Lagerfeuer an Stränden dreht, genießt man in der „Off-Season“ ein ruhigeres Tempo. In den Einkaufsstraßen in East Hampton oder Southampton lassen sich natürlich das ganze Jahr über Luxusartikel finden – Designerkleidung, Geschirr oder auch Duftkerzen zu fast hundert Dollar das Stück. An einem noch winterlichen Wochenende muss sich niemand drängeln oder lange auf einen Tisch im Seafood-Restaurant warten.

Viele New Yorker haben hier Zweit- oder Dritthäuser – und die Nebensaison nutzen sie oft, um die Domizile auf Vordermann zu bringen oder neue zu bauen. Auf den Landstraßen zwischen Sag Harbor, den Hamptons und Montauk sieht man besonders viele Kleinlaster mit Aufschriften von Handwerkern oder Bauarbeitern. Das habe auch mit dem Corona-Boom zu tun, erzählt Mario Arakelian. Er arbeitet als Manager im „Canoe Place Inn“, einem Hotel im Örtchen Hampton Bays. Davor wohnte er in Manhattan, doch für den Job zog Arakelian mit seiner Familie auf die Insel und lebt nun in Sag Harbor. In der Schule seiner Kinder seien die Klassen deutlich größer geblieben, auch nach den Lockdowns. Kein Wunder: Mehr als hunderttausend Menschen zogen im ersten Jahr der Pandemie aus der Stadt New York weg, und allein der Landkreis, in dem die Hamptons liegen, gewann 1,4 Prozent feste Einwohner hinzu.