Londons Hampstead Heath : Traumpfade über der Stadt

Wie würde das Paradies aussehen, wäre es auf einem Flecken Land zu er­richten, der inmitten einer Metropole liegt? Richtig: Es würde aussehen wie ein Flecken Land, der nicht inmitten einer Metropole liegt. Welcome to Hampstead Heath, dem schönsten, unwahrscheinlichsten Park, den Natur und Mensch auf englische Art erschaffen haben!

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Wer die „Heide“ im Nordwesten Londons betritt, katapultiert sich in eine Landschaft, die Hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt zu sein scheint. Im Herbst und Winter liegt morgens der Nebel zwischen den mächtigen Bäumen, und nur hin und wieder löst sich eine menschliche Silhouette aus dem Grau. Im Frühjahr und Sommer, auf dem Weg zu den „Ponds“, fühlt man sich, mit der Handtuchrolle unter dem Arm, als wäre man auf dem Weg zum Strand. Es gibt keine Wegweiser und keine Beleuchtung, und auch sonst erinnert nichts daran, dass die Innenstadt nur fünfzehn Minuten mit der Tube entfernt ist. Toiletten sind in kleinen, alten Cottages versteckt, die man kennen und hinter Sträuchern finden muss, und selbst die wenigen, gusseisern wirkenden Mülleimer, die in sehr großen Abständen am Wegesrand auftauchen, sehen aus, als seien sie natürlich aus dem Boden gewachsen.