Hamburger Reeperbahn : Im Disneyland des Rotlichts

Die Hamburger haben ein gespaltenes Verhältnis zu der Straße, die im Rest der Welt bekannter ist als die Stadt selbst. Fragt man je­manden jenseits der dreißig, ob er Lust auf eine Kieztour am Samstagabend hat, erntet man Stirnrunzeln und Kopfschütteln als Antwort, getreu der Losung, die der ehemalige Hamburger Innensenator und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt einst ausgab: „Ein Hamburger geht nicht auf die Reeperbahn!“

Judith Lembke Redakteurin im Reiseblatt. Folgen Ich folge

Auf der anderen Seite verbindet jeder Hanseat, und sei er auch noch so hanseatisch, eine Geschichte mit dieser Meile, die meistens in der Jugend spielt und et­was mit Alkohol (viel!), Sexshops (verboten!), Liebe (verzweifelt!) und Musik (je nach Geschmack) zu tun hat. Generationen von Hamburger Familien haben auf der Reeperbahn zum ersten Mal das Nachtleben gekostet, gefeiert, getrunken und getanzt: Der Opa in den Sechzigern im Star Club bei den Beatles und Little Richard, die Eltern in den Neunzigern zu Dancefloor Jazz im Mojo Club und die Kids heute zu Deep House im Moondoo.