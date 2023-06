D ass Kefalonia die größte und grünste Ionische Insel sei, war von Britta, Svenja und Tobi, von Biggi und Flo zu erfahren. Dass es wahrscheinlich die wahre Heimat des Odysseus sei und nicht die winzige Nachbarinsel Ithaka. Dass Kefalonias Strände zu den schönsten ganz Griechenlands zählten, dass Meeresschildkröten dorthin paddelten und dass einzigartiger Wein angebaut werde auf den 768 grünen Quadratkilometern im Ionischen Meer. Nur warum wir bislang noch nie etwas von Kefalonia gehört hatten, das konnten uns die Reiseblogger natürlich nicht sagen.

Und dann war Ostersonntag. Und eigentlich war alles wie bei unserem letzten Familienurlaub in Griechenland: der weiße Mietwagen am Flughafen, die Ferienhäuser hinter den Palmen und Mäuerchen, das wunderbare, bald 3000 Jahre alte Alphabet, mit dem die Irrfahrten des Odysseus genauso beschrieben worden sind wie jetzt die Autowerkstätten und der Honigverkauf am Straßenrand. Doch, etwas war anders: Kefalonia war leer, nicht vorsaisonleer, sondern saisonlos leer, eine Insel im Rohzustand. Vor uns fuhr ein örtlicher Elektriker. Lange Zeit war es das einzige Auto, das wir sahen.