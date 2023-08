In den vergangenen sieben Tagen sei ein Krokodil gesichtet worden, informiert ein Schild am zuckerweißen Strand des Lizard Island Resorts. „Es war nur ein ganz kleines, ein Babykrokodil“, sagt die junge Frau, die die Gäste mit Flossen, Taucherbrille und Ganzkörperanzügen zum Schnorcheln ausstattet. Die Würfelquallen-Saison sei so gut wie vorbei, doch schützten die Anzüge auch vor der Sonne, die hier ohnehin die größte Gefahr sei. Die gefürchteten Salzwasserkrokodile wagten sich übrigens nur selten so weit aufs Meer hinaus, erklärt sie. Tatsächlich sind alle Sorgen über räuberische Reptilien vergessen, sobald wir im Wasser sind. Nur wenige Meter vom Strand entfernt paddeln Meeresschildkröten ohne Scheu neben den Schnorchlern durchs Wasser. Wo Korallen das Seegras der Lagune ablösen, schweben orangefarben leuchtende Clownfische, blau-gelbe Doktorfische und Blaukopf-Kaiserfische über Riesenmuscheln.

Meeresschildkröten und Riffhaie

Das 250 Kilometer nordöstlich vom australischen Cairns an der Nordspitze des Great Barrier Reef gelegene Lizard Island Resort bietet Zugang zum Tauchspot Cod Hole, einer außergewöhnlich reichen Unterwasserwelt unter anderem mit Meeresschildkröten, Riffhaien und Rochen gleich vor den Türen der vierzig Suiten. Dass es hier zwar Internetzugang, aber keinen Mobilfunkempfang gibt, trägt zur Abgeschiedenheit bei. Bill Gates, Tiger Woods, Will Smith und Jeff Bezos mieteten sich schon im 139 Qua­dratmeter großen „Pavillon“ oder der 154 Quadratmeter großen „Villa“ ein, zwei uneinsehbar auf Klippen gelegenen Bauten mit grandiosem Meerblick. Im Juli 2022 eröffnete die 260 Quadratmeter große Villa „The House“ mit drei Schlafzimmern, Dachterrasse, Yogadeck, Pool, Blick auf den Attenborough-Strand, der seinen Namen den Dreharbeiten des berühmten britischen Naturforschers auf der Insel verdankt.

Selbst der drohende Kollaps des Planeten lässt sich auf der Insel mit samtig grünen Bergen und 24 Stränden zwischen Morgenyoga, Schnorcheltrips und Tauchgängen vergessen – zumindest kurz, denn die seit 1973 auf der Insel ansässige Forschungsstation des Australian Museum teilt ihre Erkenntnisse über den Zustand des Riffs bereitwillig mit den Gästen des Resorts. „In unseren drei­und­dreißig Jahren hier haben wir viele Ver­änderungen gesehen, vor allem in letzter Zeit“, sagt der Biologe Lyle Vail, der mit seiner Frau und Kollegin Anne die Station leitet. Zu diesen Veränderungen gehört das massenhafte Auftreten des Dornenkronenseesterns, der sich von Stein­korallen ernährt und dem Riff neben der Erwärmung des Meeres zusetzt. Er habe Tausende von ihnen getötet, sagt Vail: „Ich versuche, die Korallen zu retten.“

Etwa hundert Forschungsprojekte von Wissenschaftlern und Doktoranden aus der ganzen Welt werden hier jedes Jahr zu Artikeln und Dissertationen, die in der stationseigenen Bibliothek mehrere Regale füllen. Auch Dokumentarfilmer sind regelmäßig zu Gast. Mit mehr als 1600 Fischarten sowie sechshundert Stein- und Weichkorallenarten sei das aus 2900 einzelnen Riffen bestehende Great Barrier Reef einer der Lebensräume mit der höchsten Biodiversität auf der Welt, sagt Vail. „Die Zukunft des Riffs ist düster.“ Ein Problem sei, dass die Grundtemperatur des Meeres sich um 0,5 Grad Celsius erhöht habe. Steige sie während des Sommers weiter, sei man sofort im kritischen Bereich: Die Korallen stoßen unter Stress Mikroalgen aus ihren Zellen ab, die sie mit Energie versorgen. „Egal was ich hier anstelle, wenn eine Hitzewelle kommt, kochen die Korallen.“