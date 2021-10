Comer See : Es war einmal in Italien

Alte Grandezza und junge Gäste: Das Grand Hotel Tremezzo am Comer See ist ein Ort von großer Ruhe, und genau deshalb ein Klassiker für Familienferien.

Grand Tour: Wenn Amerikaner an den Comer See denken, haben viele dieses Hotel vor Augen: das Grand Hotel Tremezzo. Bild: h.o.

Das Kind war schon ein paar Schritte vorausgerannt in den großen Saal, jetzt kam es aufgeregt zurück und hatte ein paar Fragen: Wer ist der Junge mit den Flügeln? Was macht der da? Draußen hatte sich der Herbstnebel, der noch eben wie Gaze über dem See lag, aufgelöst, und ein warmes norditalienisches Sonnenlicht fiel auf das kleine Dörfchen Tremezzo und auf die berankten Kaimauern, deren verfärbtes Herbstlaub so rot glühte, als hätte jemand Rotwein auf eine Leinwand gekippt. Auch der weiße Marmor schien zu leuchten, er hatte eine honigartige Farbe angenommen, so als erwachten die Skulpturen in der Villa Carlotta gerade zum Leben – der geflügelte Amor, der hier Psyche wachküsst, ein Werk, das Adamo Tadolini, der Lieblingsschüler des berühmten Bildhauers Antonio Canova, nach dem Original seines Meisters vor gut 200 Jahren schuf.

Barbara Liepert Verantwortlich für das Ressort „Reise“ in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Der Comer See ist seit Jahrhunderten das Reiseziel par excellence für Verliebte, Romantiker, Künstler und Dichter jeden Geschlechts. Gustave Flaubert, Mary Shelley, Stendhal kamen und wandelten hier, im kühlen Schatten der Berge, wo die Stadt, die Amtsgeschäfte und die Verpflichtungen schon immer weit weg waren und die Kunst, sei es nun die botanische, die lyrische oder die bildende, alles fand, was sie brauchte, um zu erblühen: Finanziers, Raum und Zeit.