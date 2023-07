Eigentlich ist 54 ein typisches Einstiegsalter fürs Golfen. Das sagt jedenfalls Steven Rogers, als er mir bei schönstem Sommerwetter auf dem Übungsgelände des Golfclubs Oberstaufen-Steibis im Allgäu zu Beginn meiner allerersten Trainerstunde zeigt, wie man einen Golfschläger richtig in die Hand legt. Viele kämen vom Tennis oder Fußball, wenn die Knie nicht mehr mitmachten, Golfen belaste die Gelenke kaum, und die typischen Rückenprobleme kämen allein von falscher Technik, sagt der gertenschlanke Rogers mit seinem leichten, so herrlich passend klingenden britischen Akzent. Und er ist hocherfreut, dass ich ihm in allen Belangen des Golfs völlig jungfräulich in die Hände falle: „Technisch noch nicht verdorben, wunderbar!“

Ist Golf wirklich ein Rentnersport?

Mein reguläres sportliches Habitat ist im Sommer die Weitsprunggrube, die ich mir in meiner Trainingsgruppe unter anderem mit einem neunzehnjährigen Siebenmeterspringer teile – und dem ich in puncto Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften immer noch voraus bin. Das klingt jetzt prahlerisch, aber eine Angeberposition einzunehmen, gehört beim Golfen laut meinem professionellen Lehrer zum guten Abschluss. Warum also nicht gleich damit anfangen, wenn ich schon Golf spiele? Als Rogers meine Hände Finger für Finger ausrichtet, frage ich mich, ob zwei Sportarten weiter auseinanderliegen können? Hier die Leichtathletik mit ihrem Körperkult, ihrer maximal engen und minimalistisch kurzen Mode, ihrer jederzeit explosionsbereiten Vitalität. Golf hingegen gilt als Rentnersport, als elitär und von Konventionen gefesselt, und natürlich kommt bei der Ankündigung des bevorstehenden Experiments im Bekanntenkreis sofort der Klassiker aller Golfsprüche: „Hast du noch Sex, oder spielst du schon Golf?“ Als Weitspringer bekommt man diese Frage nie zu hören, selbst wenn man ein dem Wahn ewiger Jugend aufsitzender Athlet der Altersklasse M55 ist.