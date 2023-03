In Québec wurde das Schneemobil erfunden, und nirgendwo ist es bis heute populärer als in der riesigen Provinz im Osten Kanadas. Denn es gibt kein besseres Vehikel, um die Weiten ihrer Wildnis zu erfahren.

Joseph-Armand Bombardier schwor bei Gott, dass niemand sein eigenes schreckliches Schicksal jemals mehr erleiden müsste, und er enttäuschte den Allmächtigen nicht. Im tiefsten Winter des Jahres 1934 starb sein zweijähriger Sohn nur deshalb, weil Schnee die Straßen rund um sein Heimatdorf Valcourt im Süden Québecs unpassierbar machte und der Junge deshalb nicht ins nächste Krankenhaus gebracht werden konnte.

Fortan setzte Bombardier alles daran, ein Gefährt zu entwickeln, das dem harschesten Winter trotzen konnte. Er brachte die besten Voraussetzungen dafür mit, denn schon früh zeigte der Sohn des Krämers von Valcourt einen erstaunlichen Einfallsreichtum, bastelte als Kind sein Spielzeug selbst, baute sich als Neunzehnjähriger eine eigene Garage für seine Tüfteleien, und mit nicht einmal dreißig Jahren gelang ihm sein größter Wurf: ein Fahrzeug, das vorne auf Kufen fuhr, hinten von einer großen Kette angetrieben wurde – und das Bombardier augenblicklich zum kanadischen Nationalhelden werden ließ.

Denn mit seinem Schneemobil raubte er dem Winter den Schrecken und befreite nicht nur seine Landsleute aus ihrem weißen Gefängnis, in das sie Jahr für Jahr monatelang gesperrt worden waren. Jetzt aber transportierten Schneemobile Gläubige in die Kirche, Schüler in die Schule, Kranke ins Krankenhaus. Und als Bombardier einige Jahre später mit dem Ski-Doo auch noch die Freizeitvariante seines Schneefahrzeugs konstruierte, machte der Winter plötzlich sogar Spaß – und aus dem Nationalhelden wurde ein Nationalheiliger.

Die Geschichte des Erfinders wird uns im Musée de l’ingéniosité J. Ar­mand Bombardier in Valcourt mit allen Mitteln der modernen Museumspädagogik erzählt, und zwar am passendsten Ort: in der originalen Backsteingarage, einer frühen Schwester von Steve Jobs’ Computer-Wiege im Silicon Valley, die ins Museum geschafft wurde und jetzt als multimediale Kulisse für aufwendige Animationen dient. Hier erklärt sich auch der seltsame Name des Ski-Doo, das eigentlich Ski-Dog heißen sollte. Doch der Haken des G verschwand auf rätselhafte Weise, und niemand machte sich die Mühe, nach ihm zu suchen. Natürlich ist das Museum eine Apotheose des Schneemobils und zeigt die ganze Palette vom ersten Prototyp bis zum aktuellen Modell, aber das ist längst nicht alles. Vielmehr macht das Haus seinem Namen alle Ehre und ermuntert die Besucher, ebenso einfallreich und erfinderisch zu sein wie der Namensgeber. Es gibt Workshops für jede Altersklasse vom Kindergarten bis zur Universität, eine Ausstellung porträtiert jugendliche Erfinder, die der Welt den beheizbaren Skistockgriff oder ein tragbares Dialysegerät geschenkt haben. Und in einem „Fabrication Laboratory“, das Teil eines weltweiten Netzwerks aus mehr als tausend solcher Labore ist, kann jeder seine Ideen mit professioneller Hilfe verwirklichen, sei es ein Schachspiel aus dem 3-D-Drucker oder Weihnachtsschmuck von der Laser-Schneidemaschine.