Erst fängt man ganz langsam an, doch bald verliert man alle Angst und will immer schneller werden, weil es weit und breit keine Hindernisse gibt: Nirgendwo in Deutschland funktioniert das Strandsegeln so gut wie auf Borkum. Bild: Mauritius

Das mit dem Segeln ist so eine Sache. Schon bei der Vorbereitung zum Küstenführerschein standen wir einst bei Sturm zwischen Helgoland und Sylt bis zur Hüfte im Wasser, um das gerissene Vorsegel zu bergen. Auf der Adria dümpelten wir bei Flaute tagelang in brütender Hitze, und rund um die Kykladen erwischte uns der Meltemi mit solcher Macht, dass wir statt fideler Segelei in Badehose und Bikini schleunigst den nächstgelegenen Hafen aufsuchen mussten. Geht es vielleicht auch einmal weniger extrem und nicht ganz so dramatisch? Zum Beispiel beim Strandsegeln auf festem Untergrund? Bei den alten Segelkumpanen ernten wir nur abschätzige Kommentare: „Etwas für Landratten und Weicheier, ohne uns“, heißt es mehrstimmig. Also machen wir uns allein auf den Weg zur Nordseeinsel Borkum, neben St. Peter Ording der einzige Ort in Deutschland mit einer lizensierten Strandsegelschule. Wir melden uns zum Schnupperkurs an und sind gespannt, ob es tat­sächlich langweilig wird.

Keine Angst vor totaler Flaute

Am Morgen vor dem Unterricht kommen uns erste Bedenken, denn im Ortskern vor dem Hotel weht nicht das leiseste Lüftchen. Hinter der Düne spüren wir dann immerhin eine milde Brise, die Fahnen flattern träge vor sich hin. Die Strandsegelschule heißt World of Wind, und das klingt immerhin wie ein Versprechen. „Ist es aber nicht“, sagt Schulleiter Chris John, „wir haben auch hier an der Nordsee Tage mit totaler Flaute. Zum Ausgleich natürlich auch mal Sturm.“ Also ist dann doch alles wie beim Segeln auf dem Meer? Nein, denn im Unterschied dazu bleibt man bei Schlechtwetter am Stützpunkt, wartet auf Besserung oder verschiebt das Segeln auf den nächsten Tag, anstatt irgendwo auf See unangenehm und unausweichlich überrascht zu werden. Also ja, ein bisschen Schonung für Weicheier.

Der Kurs soll heute Vormittag auf der Plate am Borkumer Nordstrand beginnen, einem ebenen, tidenunabhängigen Stück Strand, auf dem jederzeit gefahren werden kann, weil es von einer vorgelagerten Sandbank geschützt ist. In St. Peter Ording dagegen sind die Fahrzeiten sehr eingeschränkt, denn dort müssen die Strandsegler immer auf die Gezeiten achten und warten, bis die Ebbe den Strand ausreichend freigibt. Bei besonders hoher Tide kann das auf Borkum ausnahmsweise auch passieren. „Dann können wir hier windsurfen“, sagt Chris John. Auf anderen deutschen Inseln und Küstenstreifen sind die Strände nicht breit genug, um einen Parcours zur Anfängerschulung aufzubauen. Dort ginge die rasende Fahrt nur dicht an der Wasserkante entlang, was zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Stellen erlaubt ist. Auf Langeoog, Juist und Norderney zum Beispiel ist im Herbst Strandsegelsaison. Wer dort allein unterwegs ist, braucht aber auf jeden Fall den Pilotenschein, eine Lizenz des Deutschen Segler-Verbandes.

Der Laie lernt schnell

Jetzt aber kann es für unsere Gruppe von sieben angemeldeten Segelschülern auf Borkum losgehen. Mehrere lange Reihen von rotweißen Hütchen und Markierungen sind schon auf dem Strand ausgelegt, und sieben Landjachten stehen bereit. Der Trainer heißt Justin, und er verstreut unsere Skepsis angesichts des mä­ßigen Fahnenflatterns: „Um Wind müsst ihr euch heute trotzdem keine Sorgen machen, er wird schon auffrischen.“ Sein Wort ins Ohr des Windgottes. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung in die Technik, gleich verbunden mit dem Aufriggen des Seglers: Der Rumpf aus Kunststoff ist ähnlich geformt wie ein Kajak, vorn die Gabel, die beim Umstellen des Seglers angefasst wird, drei Räder mit Gummireifen, zwei Fußrasten zum Lenken des Vorderrads – das ist alles offensichtlich. Dann müssen wir den Mast in seine Halterung stecken. Er besteht aus drei oder vier Rohren, je nach Segelgröße. Jetzt die Landjacht auf die Seite legen, das Segel auf den Mast ziehen und befestigen.