Dessen Sohn und Superstar Leroy hat seine steile Karriere keine zehn Kilometer weiter auf Schalke begonnen, Gelsenkirchener Heimat von Mesut Özil. Ausgangspunkt dessen wankelmütiger Weltkarriere war der sogenannte „Affenkäfig“ an der Olgastraße. Einer jener umzäunten Bolzplätze, von denen es unzählige gibt im Revier. Özil, Sane, Neuer und so weiter – Namen von Profis, die es nicht so weit hätten kommen lassen, dass Schalke in der nächsten Saison nur noch zweitklassig sein wird. Aber auch ein guter Grund, den ganz alten Glanzzeiten nachzuspüren. In der königsblauen Keimzelle des Vereins, der Glückauf-Kampfbahn. Adresse: Ernst-Kuzorra-Platz. Kuzorra war einst prägende Figur des legendären „Schalker Kreisels“. Mit ihrem schnellen Positionsspiel und den vielen Kurzpässen waren die Schalker ihrer Zeit so weit voraus wie später mal das „Tiki Taka“ des FC Barcelona. Das wollten damals in der Glückauf-Kampfbahn mitunter 70 000 Zuschauer statt der zugelassenen 35 000 sehen. Der Tabakladen, den Kuzorra und „Stan“ Libuda betrieben, ist immer noch leicht zu finden. Nämlich auf der sogenannten Schalker Meile. Auf 800 Metern kann man dem FC Schalke 04 den Puls fühlen. Mythos, Vereinsgeschichte- und gelebte Vereinsverbundenheit werden dort in den Fankneipen gelebt – besonders an Heimspieltagen.