3. Februar 2022

Text: FLORIAN SIEBECK





„Nimm Essen mit“, hatte Suzanne noch gesagt, was abwegig klang, weil wir ja nur ein Wochenende in Amsterdam verbringen wollten. Aber gut. Das Ziel ist schließlich nicht irgendein Hotel, sondern eins, das verspricht, einen die Welt mit neuen Augen sehen zu lassen. Mal abzuschalten und rauszukommen, mitten in der Stadt. Das „Sweets“ ist kein klassisches Hotel. Es besteht aus 21 kleinen Häuschen, die über Amsterdam verteilt sind. Früher waren das die Schaltzentralen der Schleusen- und Brückenwärter. Die braucht niemand mehr, seit die Brücken ferngesteuert werden. Das „Sweets“ hat aus ihnen kleine Boutique-Hotels gemacht, vom asketischen Kubus bis zum detailverliebten Backsteinturm.

Wer früher einen Ausweg aus der Hektik der Großstadt suchte, dachte zuerst an die Wildnis. An Bretterverschläge und Lagerfeuerromantik. Heute wüssten viele gar nicht mehr, wie sie ohne Grillanzünder überhaupt ein Feuer machen sollten. Vor allem aber fehlen ihnen Zeit und Muße. Und Abenteuerlust. Abschalten ja, aber bitte mit Wi-Fi – in dieser Nische entstehen Konzepte wie das „Sweets“: Orte ohne Ablenkungen und Verpflichtungen, die eine kleine Auszeit vom Alltag versprechen, ohne dass man dafür die Stadt verlassen müsste. Ein Haus wie ein Reset-Knopf, in dem man sich und seine Gedanken mal ganz neu organisieren kann. Ob das funktioniert?