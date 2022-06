Franche-Comté : Von Löwen und von Kühen

Aktualisiert am

Siebenunddreißig Jahre sind kein Leben. Exakt so lang war Denis Pechin bei Peugeot beschäftigt. Nach der Pensionierung blieb der ehemalige Ingenieur in leitender Position dem Automobilhersteller vor den Toren von Montbéliard treu. Monsieur Pechin hält als Vizepräsident des Oldtimerklubs Les Vieux Volants die Marke mit dem Löwen im Logo hoch. Sein ganzer Stolz ist ein knallrotes Peugeot-204-Cabrio Baujahr 1967. Und der Wagen steht keineswegs nur geschützt in der Garage.

Im Gegenteil: Mit dem Zweisitzer chauffiert der wortgewaltige Pensionär im Auftrag des Office de Tourisme Besucher durch das Pays de Montbéliard, im maximal zweiten Gang über Montbéliards Hausberg Mont Bart im Nordwesten, im Stop-and-go durch die mal schwäbisch, mal schweizerisch anmutende Altstadt von Montbéliard, in flotter Fahrt über die Stadtgrenze nach Sochaux zu den Peugeot-Werken und zum Musée de l’Aventure Peugeot.