Olmsteds Parks in den USA : Mein Freund, der Baum

Frederic Law Olmsted hat Anlagen wie den Prospect Park in Brooklyn und den Central Park in Manhattan entworfen. Jetzt hat Stanley Greenberg Bäume fotografiert, die Olmsted vor hundertfünfzig Jahren gepflanzt hat.

Wer sich vornimmt, einen Park anzulegen, braucht neben Sachkenntnis und Phantasie vor allem eines: Geduld. Sehr viel Geduld! „Wir waren uns einig“, fasste Frederick Law Olmsted die Arbeit an einem seiner Entwürfe zusammen, „dass man vor Ablauf von vier Jahrzehnten keinerlei Ergebnisse erzielen kann.“ Und bescheiden fügte er hinzu, dass seine Pläne stets auf eine spätere Wirkung hin ausgerichtet seien, womit er den unmittelbaren Erfolg und Beifall der Zukunft geopfert habe.

Aber was waren das nicht für Erfolge! In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts entwarf er für Boston die zum Emerald Necklace verbundenen Anlagen und in Montreal den Parc du Mont Royal. Für Brooklyn den Prospect Park sowie den Ocean Parkway. Und für Manhattan den Riverside Park, den Morningside Park und als das Glanzstück seiner Karriere überhaupt den Central Park, für den er Sümpfe zu Seen verwandelte, Straßen absenkte, damit man sie als Spaziergänger nicht sieht, ein Netz verschlungener Wege und Alleen anlegte samt zahlreicher Brücken über Flüsschen und Tümpel, aber auch einige Straßen, sogar gewaltige Steine für Felslandschaften anliefern ließ, das Gelände modellierte und dreihunderttausend Büsche und Bäume pflanzte, die bis heute dem Park im Herzen New Yorks die Anmutung einer Landschaft verleihen und in der Vielfalt der Gestaltung sogar einer Wildnis bisweilen, dass man glauben könnte, es handele sich bei den Wäldern um Überbleibsel der ursprünglichen Natur.

Die Bäume: Frederick Law Olmsted wird es nicht an Vorstellungskraft gemangelt haben zu ahnen, wie sie sich entwickeln und eines fernen Tages aussehen werden. Aber umgekehrt mag, wer nun in Stanley Greenbergs Bildband „Olmsted Trees“ blättert, sich kaum vorstellen, dass diese Giganten vor hundertfünfzig Jahren und mehr als schmale, zarte Wesen in leeren Anlagen herumstanden, vermutlich mit erheblich weniger Platz um sich herum, als sie jetzt mit ihren gewaltigen Kronen einnehmen.

An denen allerdings zeigt Stanley Greenberg wenig Interesse und konzentriert sich in seinen Schwarz-Weiß-Fotografien aus mehr als zwei Dutzend von Olmsted entworfenen Parks zwischen Wisconsin, Kentucky und Massachusetts vor allem auf die Stämme. Mächtige Säulen, so breit, dass kein Mensch sie umarmen kann, sondern sie bestenfalls als Stütze dienen, wie eine Wand, um sich anzulehnen.

Die Rinde ist zerrissen und schrundig, wie kein uraltes Gesicht je sein wird. Dennoch gleichen die Bilder viel weniger Naturaufnahmen als Porträts – mit lauter Konterfeis, in denen hundertfünfzig Jahre Wind und Wetter ihre Abdrücke hinterlassen haben.

„Olmsted Trees“ von Stanley Greenberg. Mit Texten von Kevin Baker, Mindy Thompson Fullilove und Tom Avermaete. Hirmer Verlag, München 2022. 160 Seiten, zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotografien. Gebunden, 34,90 Euro.