Furcht vor dem Reisechaos : Eine Fahrt ins Blaue

Der Flieger landet so verspätet, dass das Kreuzfahrtschiff schon abgefahren ist – was tun? Antworten auf einige drängende Reisefragen dieses Sommers.

Was tun, wenn der Flieger verspätet oder gar nicht fliegt und man sein Kreuzfahrschiff verpasst? Hier passiert die „Hanseatic Inspiration“ gerade die Seebrücke in Bad Wendorf, einem Ortsteil von Wismar. Bild: dpa

Fast alle der weltweit rund 380 Kreuzfahrtschiffe fahren wieder. Doch nun wird die Fluganreise zum Problemfall: Tausende abgesagte Flüge, stundenlange Wartezeiten am Flughafen. Streicht die Airline kurzfristig einen Flug, muss sie nur den bezahlten Flugpreis erstatten und meist eine pauschale Entschädigung leisten. Dem Kreuzfahrtschiff-Passagier, der mit diesem Flug sein Schiff erreichen wollte, nützt das wenig. Die ausgefallene Kreuzfahrt ersetzt die Airline nicht, und auch Reiseversicherungen springen hier nicht ein. Mit einigen Tricks und guter Planung lässt sich das Risiko aber zumindest reduzieren, bei einer Kreuzfahrt in die Flugstorno-Falle zu laufen.

Im Pauschalpaket buchen

Wenigstens finanziell abgesichert ist, wer Flug und Kreuzfahrt als Pauschalpaket bucht. Viele Reedereien und Reiseveranstalter bieten solche Kombipakete an. Fällt der Flug aus, ist es die Aufgabe des Reiseveranstalters, den Kunden dennoch zum Schiff zu bringen. Falls das nicht klappt, erstattet er zumindest den kompletten Reisepreis inklusive Kreuzfahrt.

Direktflüge buchen

Umsteigeverbindungen erhöhen das Risiko, dass zumindest eine der Flugstrecken storniert wird oder verspätet ist. Es nützt schließlich wenig, wenn beispielsweise der Flug von Amsterdam nach Reykjavík stattfindet, der Zubringer von München nach Amsterdam aber entfällt. Direkt- oder Nonstop-Flüge steigern daher die Chance, zum Ziel zu kommen. Vor allem für die Anreise zum Schiff ist diese Strategie sinnvoll. Wenn auf dem Heimweg etwas schiefgeht, ist das zwar ebenfalls ärgerlich, aber immerhin ist die Kreuzfahrt damit nicht ins Wasser gefallen. Den Status der Flüge vor der Reise sollte man derzeit regelmäßig prüfen, um schnell reagieren und eine Alternative finden zu können, wenn ein Flug abgesagt wird. Nicht immer informieren Fluglinien darüber zeitnah.

Mit zweitem Flug absichern

Flugprofis greifen zu einem etwas perfiden, aber völlig legalen Trick, um zuverlässig ans Ziel zu kommen: Sie buchen ein zweites Ticket für eine andere Maschine in einem stornierbaren und möglichst voll erstattungsfähigen Tarif. Das nutzen sie, falls der eigentliche Flug ausfällt. Ansonsten stornieren sie das Ticket. Bei dieser Strategie sollte man allerdings die Stornobedingungen für das Zweitticket genau prüfen, um nicht auf den Kosten sitzenzubleiben.

Früher anreisen

Wer es sich zeitlich und finanziell leisten kann oder will, reist vor allem bei ferneren Zielen ein bis drei Tage vor Abfahrt des Kreuzfahrtschiffs an. Wird der Flug gestrichen, steigen die Chancen, auf einen späteren Flug auszuweichen und das Schiff zu erreichen. Ob diese Strategie sinnvoll ist, hängt allerdings von der Verfügbarkeit alternativer Flüge ab. Wer die genauen Daten möglicher Ersatzflüge bereithält, kann schnell auf eine Stornierung reagieren, bevor sich alle anderen Passagiere um die wenigen Alternativen reißen.

Gepäck früher einchecken

An vielen Flughäfen ist nicht nur der Mangel an Sicherheitspersonal das Nadelöhr. Auch beim Check-in und der Gepäckannahme gibt es Engpässe. Vor der Security-Warteschlange kommt dann noch die Wartezeit beim Check-in-Schalter hinzu. Manche Fluggesellschaften wie etwa Lufthansa oder Condor bieten an deutschen Flughäfen Vorabend-Check-in an, teils über Automaten. Die Wartezeit für die Gepäckabgabe reduziert sich dadurch oft nicht, aber sie findet eben nicht am Abflugtag unter Zeitdruck statt, sondern am Abend davor. Den Boardingpass sollte man sich bereits vorab über den Online-Check-in holen, soweit die Airline das anbietet.