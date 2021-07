Vogelbeobachtung : Ganz wie echte Westfalen

Der Himmel hängt tief an diesem Morgen über dem westlichen Münsterland. Schwarzbrauner Acker wechselt mit sattgrünen Weiden. Wäldchen und Hecken wirken wie von einem Landschaftsgärtner arrangiert. In einer Wegkapelle flackern Kerzenlichter, darüber hängt der Heiland am Kreuz. Die dazugehörige Hofstelle, ein paar Hundert Meter von der Landstraße entfernt, wirkt mit Haupthaus, Ställen, Speichern und Kotten so groß wie ein Weiler. Rotbuntes Vieh grast. Pferde stehen still. Eine Bauernschaft heißt tatsächlich Großemast. Verkauft werden ab Hof Vredener Landeier und jetzt auch Spargel und Erdbeeren, die Portion norddeutsches Tiefebenengrau inklusive.

Bei Zwillbrock ist die Grenze zu den Niederlanden erreicht. Roter Klinker leuchtet. Fachwerk ist saniert. Linden führen auf den Glockengiebel der ehemaligen Minoritenkirche St. Franziskus zu. Drinnen leuchtet Blattgold von Kanzel, Hochaltar und Säulen. Der Barockbau war im achtzehnten Jahrhundert Seelsorge- und Missionsstation des Bistums Münster für die jenseits der Grenze unter calvinistischer Obrigkeit stehenden Katholiken. Noch heute erinnert der Dorfgasthof „Kloppendiek“ neben der Kirche an den gleichnamigen, von jahrhundertealten Eichen beschirmten Prozessionsweg über die Grenze hinweg.