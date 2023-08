I n Bergen geht es kurz nach fünf Uhr in der Früh los, das Schreien und Kreischen. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Am Hafen sitzen die lärmenden Möwen dann unschuldig blinzelnd auf den Pollern. Doch die plötzliche Stille trügt: Wer an der Küsten Norwegens entlangfährt, der wird die Schreierei nicht los. In Åndalsnes füttern die Vögel mit großem Lärm ihre Jungen. In Svolvær, auf den vom Regen durchmatschten Lofoten, fliegen sie jammernd um die leeren Dorsch-Trockengestelle. In Tromsø beschweren sie sich, wenn man ihren aus Tang und Kot auf Fensterbretter und Straßenlaternen gebauten Nestern zu nahe kommt – oder sich den „Boutique-Hotels für Möwen“ nähert, mobilen Nistwänden, die dem dreckreichen Brutgeschäft ein Ende setzen sollen.