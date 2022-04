Neue Flugverbindungen : Man gönnt sich

Es könnte ein Déjà-vu-Erlebnis für so manchen Reisenden sein: Auf der Strecke von Frankfurt nach Palma de Mallorca könnten sich Urlauber an einen Air-Berlin-Businessclass-Langstreckenflug erinnern, den sie sich vor Jahren geleistet haben. Denn wer jetzt ab 139 Euro in ein Businessclass-Ticket investiert (statt ab 69 Euro für die Economy-Passage), steigt in eine Zeitmaschine. Die bietet aktuell der älteste deutsche Ferienflieger Condor, der Ende März seinen 66. Geburtstag feiert.

Und erstaunlicherweise ist die derzeit aktive Langstreckenflotte aus 13 Boeing 767-300ER fast halb so alt wie die Firma selbst, denn die Flugzeuge stammen zum großen Teil aus den frühen 1990er-Jahren. Die Kabinen wurden immer wieder modernisiert, aber vor allem die nur zur schiefen Ebene verstellbaren Sitze in der Businessclass waren längst überholt.