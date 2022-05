Toskana : Meer davon

Der erste Morgen. Meine Frau, im türkisblauen Kleid, tritt aus dem Reißverschluss unserer Zelthütte. „Ich geh ans Meer“, sagt sie. Mehr nicht. Wozu auch? Wir beide wissen, was das heißt.

Vergessen ist der endlose Stau hinter Florenz, vergessen das Geschrei der Bingo-Party, das bis Mitternacht über den Campingplatz hallte. Vergessen auch die Enttäuschung darüber, dass unsere Hütte näher an der Rezeption als am Strand liegt und das Rauschen in der Nacht nicht vom Meer kam, sondern von der Straße. Voriges Jahr waren wir ganz in der Nähe, auch in der Toskana, Glamping im Inland. Es war schön dort – bis zu dem Tag, an dem wir einen Ausflug ans Meer machten. Es hatte geregnet und gestürmt, Treibholz türmte sich im Sand, die Wellen schlugen auf den Strand. Wir sprangen in die Brandung und kamen bis zum Abend kaum noch raus. Auf der Rückfahrt fragten wir uns: Wie konnten wir auf die Idee kommen, unseren Urlaub nicht am Meer zu verbringen? Und wie halten wir es überhaupt den Rest des Jahres aus, nicht am Meer zu leben?