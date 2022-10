Fahrrad-Safari in Kenia : Auf Tuchfühlung mit wilden Tieren

Am Anfang war die Angst: Vor den Löwen, die nicht immer nur Springbock oder Zebra auf der Speisekarte haben möchten. Und vor Nilpferden, Geparden und Gift speienden Kobras, die ihre langen Hälse in die Höhe recken. Eine Safari auf dem Fahrrad – ist das ein zum Menschenfleisch gewordener Lieferdienst, quasi Essen auf Rädern? Der Tourguide Joshua Ndinga lacht, als er von den Sorgen hört. Keine Raubtiere, selten Kobras, aber dafür alleinstehende Wasserbüffel, die aggressiv werden können.

Es ist Sonntagfrüh am Eingangstor des Hell’s-Gate-Nationalparks in Kenia. Das halbe Land sitzt gerade in der Kirche. In Sichtweite nutzt eine größere Horde Paviane die Gunst der Stunde und schlägt sich auf einer von Strom umzäunten Gemüse-Plantage den Bauch voll. Junge Massai haben Dutzende Fahrräder auf ihre Mopeds geladen, sie über die bucklige Straßen transportiert und an der Pforte in einen Fuhrpark verwandelt. Am Höllentor ist es noch ruhig, nur wenige Touristen sind da: ein älteres Ehepaar, eine kleine Gruppe von Spaniern und eine Familie mit zwei Kindern. Morgens, wenn die Sonne noch nicht ihre volle Kraft entfaltet hat, oder am Nachmittag lohnt sich der Besuch besonders. Zu trinken sollte man mehrere Liter mitnehmen sowie einen Hut aufsetzen und sich natürlich eincremen.

Der Nationalpark, knapp zwei Autostunden nördlich von Nairobi, ist mit seinen 68,25 Quadratkilometern – die exakte Größe nennt Tourguide Ndinga auf zwei Nachkommastellen und entspricht der Größe einer kleineren deutschen Stadt – für afrikanische Verhältnisse eher winzig. Dafür aber ist er der einzige in Kenia und einer von wenigen in Ostafrika, den man mit dem Fahrrad oder zu Fuß durchqueren kann. Die Räder sind gegen eine Gebühr ausleihbar. Ein Fahrvergnügen darf man sich davon allerdings nicht versprechen: Die etwas rostigen und quietschenden Mountainbikes sind in die Jahre gekommen, kaum gepflegt und für große Personen wie ein Besuch auf dem Kinderkarussell.

Aus den Erdspalten steigt Dampf auf

Auf dem Schotterweg, der an den Seiten etwas weniger schroff ist, wackelt und knattert das Rad. Keine hundert Meter hinter dem Eingang sind technische Fragen aber unwichtig – die ersten Zebras und Warzenschweine versüßen den Anblick. Ein „Guten Morgen“ wird nicht erwidert. Man wird im Gegenzug auch nicht doof von der Seite angemacht, höchstens irritiert angeschaut. Vom Weg abkommen darf man hier. Treten Menschen in die Komfortzone der Tiere ein, suchen sie das Weite. Beim Warzenschwein geht das einher mit einer markanten Kopfbewegung erst nach unten, dann nach oben, einer Drehung um die eigene Achse und einem zappelnden Schwanz. Man kann die Tiere nicht verfehlen: Afrikanische Büffel, Zebras, Elenantilopen, Giraffen und Paviane sind anzutreffen, wenn auch nicht in der Vielzahl wie in anderen Nationalparks in Kenia, Tansania oder Botswana. Ornithologen können die mehr als 100 Vogelarten beobachten, darunter Geier, Ver­reaux-Adler, Adlerbussard und Mauersegler. Einzig Hyänen halten sich bedeckt. Der Massai Ndinga nennt sie „schwache Jäger“, die zur Abendsonne herauskommen und Aas bevorzugen.