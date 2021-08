Lassen wir den Wald für sich selbst sprechen. Kaum irgendwo sonst kann man ihm besser zuhören, als im Kanu auf dem Flüsschen Raudna an einem Sommerabend wie diesem. Leise glucksen die Paddelschläge zum Flöten der Amseln. Der Sprosser probt sein zauberhaftes Nachtigallenlied. Spechte trommeln. Irgendwo ruft ein Kauz. Mücken surren über dem Wasser, das den hellen Himmel spiegelt. Der Wald von Soomaa spricht viele Sprachen. Und aus den Waldwiesen steigt weißer Nebel auf. Wer mit Indrek Vainu schweigend durch die Wildnis des Soomaa-Nationalparks paddelt, verfällt schnell der Magie der baltischen Waldeinsamkeit. Der Este verliert nicht viele Worte und überlässt es seiner Wahlheimat allein, Besucher zu faszinieren. Der eben angereiste Tourist mag in Pandemiezeiten von fernen Dschungelflüssen geträumt haben. Jetzt bringt ihn das Kanu in eine Welt, die ihn daran erinnert, dass auch Europa einmal ein Kontinent wilder Schönheit war, wenn auch schon lange nicht mehr von solcher Unberührtheit wie hier, durch die noch immer Bären, Wölfe und Luchse streifen.