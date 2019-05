Wer sagt, dass Geist und Genuss, Bücher und Bauch, Studium und Schlemmerei nicht zusammenpassen? Bologna jedenfalls rüttelt mit aller Kraft an solchen Vorstellungen, und ein Buchladen im Herzen der Stadt ist das Symbol dieser geistreich-gastronomischen Symbiose. Im Erdgeschoss der librerie.coop stapeln sich Klassiker, zeitgenössische Belletristik und die üblichen Bestseller. Hinter einem Regal aber versteckt sich die Abzweigung in eine Vinothek, die vorwiegend regionale Weine aus der Emilia-Romagna bereithält. In den beiden oberen Stockwerken wird das Zusammenspiel intellektueller und kulinarischer Potenzen weiter vorangetrieben. Auf der zweiten Etage befindet sich ein Feinkostladen mit tausend italienischen Spezereien, der nahtlos übergeht in eine Trattoria, deren Tische wiederum zwischen Regalen stehen, in denen Kochbücher und Reiseführer die Hauptrolle spielen.

Den zweiten Stock beherrscht ein Weinausschank, dessen geistige Getränke dazu animieren, sich in der angrenzenden Abteilung zwischen Sachbüchern und wissenschaftlicher Literatur zu verlieren. Mit einem Glas Sangiovese lässt sich manch philosophische These oder mathematische Parabel leichter durchdringen, erst recht, wenn man dabei auf ein mittelalterliches Gemäuer mit romanischen Bögen und Rosetten aus rotem Backstein schaut, das über alle drei Stockwerke freigelegt ist. Das Wesen von Bologna erscheint hier in einem einzigen Gebäude zusammengefasst, schließlich hat sich die Stadt nicht ohne Grund ihre drei Beinamen gegeben: „la Rossa“, die Rote, „la Dotta“, die Gelehrte und „la Grassa“, die Fette.