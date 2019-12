Zugfahrt an der Costa Verde : Wuhaaa! Daradadámm, daradadámm

In der Morgenfrühe ein Ruck, der Costa Verde Express setzt sich in Bewegung, und die Lichter des Bahnhofs von Mercadillo gleiten nach rechts ab. Über Nacht hat der Zug in dem kleinen Ort in der Nähe von Bilbao gewartet. Im Wagen 2, Abteil Nr. 6 – holzgetäfelt, großes Bett, kleines Bad, gefalteter weißer Frotteebademantel auf dem Überwurf – konnte man das Schiebefenster herunterdrücken und hinaus in die kühle Stille lauschen. Das ländliche Baskenland schlief. Wir standen. Eine Zeitlang wenigstens. Dann schliefen auch wir. Aber jetzt sind wir unterwegs.

Zweige rauschen gegen Dach und Fenster, und vor dem hellgrauen Himmel zeichnen sich schwarz die Silhouetten von Fichtenwipfeln ab. Im Halbschlaf sanft durchgerüttelt, breitet sich ein schönes Eisenbahngefühl aus, ein fremder viersilbiger Rhythmus, daradadámm, daradadámm; vielleicht sind die Schienenfugen in Spanien größer, als sie es früher zu Hause waren. Draußen auf dem Korridor geht ein Steward mit einer schellenden Glocke vorbei. Das Frühstück ist fertig.

Spaniens Orientexpress

Im Speisewagen ist das Buffet gedeckt: warme Croissants, Melonensaft, Iberico-Schinken, Obstsalat, Tortilla, auf Wunsch auch Ei und Räucherlachs. Auf den Tischen Stoffservietten, frische Blumen und Lämpchen mit gelb marmorierten Glasschirmen. Die Dame aus Minnesota am Nebentisch bestellt die erste Cola des Tages. Sie wird ihr mit einem Weinglas serviert. Das Geschirr trägt noch das Zugwappen des Transcantrábrico Clásico, auch wenn er nun Costa Verde Express heißt nach der Küste und den vier grünen nordspanischen Provinzen, die er an fünf Tagen über eine Strecke von vierhundertdreißig Kilometer von Ost nach West durchmisst: Baskenland, Kantabrien, Asturien und Galicien. Die spanische Eisenbahngesellschaft Renfe vergleicht ihren Luxuszug in Dunkelblau und Elfenbein gern mit dem Orientexpress, obwohl man zwischen Paris und Istanbul meistens rollt und zwischen Bilbao und Ferrol meistens steht. Die Entfernungen sind unterschiedlich und das Konzept ebenfalls. Der Orientexpress beförderte Reisende; der Costa Verde Express Touristen.

An jedem der folgenden Tage steigen die Gäste nach dem Frühstück in einen komfortablen Bus, der sie ins Umland zu Sehenswürdigkeiten und ausgedehnten Mahlzeiten fährt. Der Express, der sich in den Regionalverkehr einfädeln muss, zuckelt derweil zur nächsten Station, wo der Bus die Passagiere abends wieder auslädt. Auf dem Bahnsteig werden sie vom uniformierten Zugpersonal erwartet, das mit weißen Handschuhen die Schirme entgegennimmt. Verde heißt auch, dass es genug regnet. Der Gast sinkt ins Bett; um das mögliche Abenteuer des Herausfallens gebracht. Der Express steht jede Nacht und summt vor sich hin.

Das sensationellste Gebäude Bilbaos

Wer das Bahnreisen wegen des schönen Schleuderns, des Tackerns der Räder, des Wuhaaa-Geheuls der Lok vor Bahnübergängen und des Absichtslos-aus-dem Fenster-Schauens betreibt, muss sich also ranhalten. Noch eine halbe Stunde bis Bilbao. Noch einmal Tee, bitte. Der Morgennebel verfliegt. Rechts stürmt ein kleiner Fluss über bemooste Felsen durchs Tal; dann ein Dorf, ein flüchtiger Blick in die Gärten: im Apfelbaum lehnt eine Leiter, Brennholz lagert unter Planen, auf der Veranda trocknet ein Blaumann auf der Wäscheleine. Nichts Besonderes, aber genug. Sehenswert allein, was Efeu aus ruinösen Betonsilos macht.