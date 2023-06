Am Talschluss des Südtiroler Ridnauntals liegt eine verlassene Erzsiedlung. Schnell taucht man ab in die schaurige Vergangenheit, die dieses ­Stollenwerk umgibt.

Frühmorgens am Talschluss von Ridnaun in Südtirol, ganz hinten, beginnt eine Reise zum Licht – und in die Finsternis. In einem Kleinbus geht es den Hang hoch, zwischen dunkelgrünen, taunassen Zirben, Fichten und Lärchen. Der Sandweg staubt, das Auge erhascht noch ab und an einen Blick hinunter auf das graue Monster – eine Erzaufbereitungsanlage. Erbe der industriellen Revolution. Maschinen brachen und zermalmten das Gestein, das dem Felsen entnommen wurde. Heute ist die Anlage Teil eines Museums. Ein kleiner Teil. Der größere ist der Schneeberg selbst, der durchlöcherte. Und St. Martin, die einst höchstgelegene Dauersiedlung Europas. Knappen schürften mehrere Jahrhunderte lang im Inneren des Massivs nach Mineralgemischen. Zu Beginn mit Feuer, dann mit Schlägel und Eisen, schließlich mit Schwarzpulver, zuletzt mit Dynamit. Oben, hinter dem Joch, lebten sie, auf 2355 Metern über dem Meer, weit über dem Wald, knapp unter den Gipfeln. Manche Abschnitte des unterirdischen Labyrinths aus Wegen und Stollen sind noch heute zugänglich. Insgesamt ist es 150 Kilometer lang – auf mehreren Etagen verteilt, es reicht von der einen Seite des Berges zur anderen.

Schritt für Schritt wandert Verena Wurzer beinahe senkrecht dem uns umzingelnden Gipfel entgegen. Im Sommer begleitet die Studentin der Geschichte Touristen über den Berg – und in ihn hinein, durch ihn hindurch. Das einstige Leben in der Stollensiedlung ist das historische Thema, das die 27-Jährige nicht loslässt. Doch die Erforschung ist zäh. „Es ist schwierig, an Informationen zu kommen“, sagt sie, „von St. Martin spricht man nicht. Und doch ist das Dorf immer noch präsent. In den Erinnerungen. In den Träumen.“ Grillen zirpen, Grashüpfer springen, Wollgras wogt sanft in der angenehm frischen Brise. Pure Schönheit? Nein, wie unheilbare Narben haben sich die Schandtaten des Menschen in die Idylle eingefressen: in den Hang gehauene Schienenbremswege, waagrechte Pferderampen, eine eingerostete Materialseilbahn.