Sehnsuchtsort für Freerider : In ihrem Element

Engelberg in der Schweiz gilt als eines der besten Tiefschneegebiete der Alpen. Das liegt auch an den Menschen, die dort leben und Skifahren als eine eigene Kunstform betrachten.

In diesem Bild ist ein Skifahrer versteckt: So sieht es aus, wenn gute Freerider in Engelberg abseits der Pisten unterwegs sind. Bild: Oskar Enander

Bald soll es wieder schneien in Engelberg am Fuße des Titlis in den Schweizer Bergen, einem Ort, der 4400 Einwohner zählt und im Winter genauso viele Touristen. Sie kommen aus der ganzen Welt, wegen der feinen Hotels, der edlen Restaurants und der alpinen Kulisse.

Vor allem aber kommen sie wegen der Berge und des Schnees, der auch in Zeiten des Klimawandels jeden Winter in so verschwenderischen Mengen (2019 war ein Rekordjahr) vom Himmel kommt, dass die Saison von Anfang Oktober bis Ende Mai geht – so lange, wie sonst nirgendwo in der Schweiz. Die glitzernden Kristallflocken haben Engelberg unter sogenannten Freeridern auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Oder haben da einige eigenwillige Einheimische, die Skifahren nicht als Sport, sondern als Kunstform betrachten, ordentlich nachgeholfen?