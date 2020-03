Meteorologin in den Alpen : Der Sonnblick meldet

Winde heulen, der Sturm zerrt an Dach und Gebälk. Beißende Kälte kriecht durch die Ritzen der Tür, vor den Fenstern wabern Nebelbänke. Nichts zu sehen, nur das Weiß des Schnees. Das Observatorium am Hohen Sonnblick an der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten trotzt den Elementen. Seine Grundfeste krallen sich in den Fels, die Mauern stemmen sich gegen die Böen. Ein Gebäude wie ein Raumschiff, das aus fernen Welten auf dem Berggipfel gelandet ist, bestückt mit Messturm und Sendemasten: weil es keinen Tag geben darf, an dem die Techniker ihre Aufzeichnungen unterbrechen. Seit mehr als hundertdreißig Jahren werden am Sonnblick Wetter-, Umwelt- und Klimadaten genommen, auf mehr als dreitausend Meter Höhe, in der Abgeschiedenheit des hinteren Raurisertals. Ursprünglich eine Wetterwarte, ist das Observatorium zur Institution in Sachen Klimaforschung aufgestiegen.

Traditionen sind wichtig, doch Neuerungen essentiell. Und so behauptet sich seit Mai 2016 erstmals eine Frau an der Spitze des Unternehmens. Elke Ludewig ist gebürtige Münchnerin mit Wahlheimat Salzburg. Im Pongau hat sie in der Kindheit ihre Ferien verbracht, mit Fernsicht auf den Sonnblick – ihr gedanklicher Abenteuerspielplatz, ein Sehnsuchtsort.