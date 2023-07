Wenn es im Hochsommer einen geheimen Gegenentwurf zu den überfüllten Sandstränden des Mittelmeers gibt, dann ist das der Comer See. Es mag eine abgehobene Welt sein, da oben auf nur 200 Metern über dem Meeresspiegel, die sich angesichts der hochaufragenden Ufer und Berge aber höher anfühlt: Ein Ort, an dem scheinbar ausschließlich mahagonifarbene Riva-Boote durchs Wasser schneiden und nicht nur im Sommer eine Ferraridichte auf den Straßen herrscht wie nirgendwo sonst auf der Welt. Aber diese Bergseewelt bei Como ist wohltemperiert und wunderschön, und die Jahre haben ihre Anziehungskraft nur noch stärker gemacht – und das nicht erst, seit George Clooney hier sein Sommerlager errichtet hat.

The most beautiful lake in the world

Seit jeher zieht es die Eliten in die schattigen Parks der klassizistischen Villen, die sich Napoleons Minister, die Finanzwelt und der europäische Adel hier errichteten, weil das Klima so viel frischer ist als im nur eine Stunde entfernten, im Sommer kaum aushaltbaren Mailand. Am Comer See wurde Weltpolitik verhandelt – beziehungsweise erholt man sich von ihr: JFK landete hier kurz nach seiner historischen Ich-bin-ein-Berliner-Rede im Sommer 1963 und bezog die Präsidentensuite der Villa Serbelloni, die mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen ist. Beim Blick auf den See soll ihm this is the most beautiful lake in the world über die Lippen gekommen sein. Danach musste sich keiner der im Tourismus Tätigen in Bellagio und Umgebung mehr Sorgen über die Zukunft machen. Wer im Sommer mit wohlhabenden Amerikanern Geschäfte macht, so lautete lange eine goldene Regel im Tourismus, muss keine anderen Märkte bewerben. Das erwies sich in den Jahren der Pandemie allerdings als Fehler – der Luxushotelerie brach die Hauptklientel weg, für zwei lange Jahre.