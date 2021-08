Schwedens Weg : Das Leben ist zu kurz für schlechte Laune

Saltsjöbaden

Knut Agathon Wallenberg hatte einen Traum, der so kühn, so verwegen, so aberwitzig war, dass er nur an der egalitaristischen Sturköpfigkeit seiner Landsleute scheitern konnte. Der Mann, der das philosophisch Gute in seinem zweiten Vornamen trug, wollte für sich und seinesgleichen nur das Beste und setzte sich deswegen in den Kopf, vor den Toren Stockholms aus dem Nichts der unberührten Natur eine schwedische Riviera zu erschaffen. Im Jahr 1891 kaufte er in den Schären Ländereien, baute eine Bahnlinie, errichtete ein Grand Hotel und ermunterte seine Millionärskollegen, ihm zu folgen. Geld war ausreichend vorhanden, denn Wallenberg stammte aus der reichsten und einflussreichsten Familie Schwedens, bis heute ein Geschlecht von Industriellen und Bankiers, aber auch von Politikern und Di­plomaten, Olympiateilnehmern und Menschenrettern wie Raoul Wallenberg, der Hunderte ungarischer Juden vor der Todesmaschinerie der Nazis bewahrte.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Saltsjöbaden, Salzwasserbad, nannte Wallenberg ganz schlicht seinen luxuriösen Garten Eden zwanzig Kilometer südöstlich der Hauptstadt, der heute ein Bilderbuch-Schweden inmitten der dreißigtausend Inseln des Stockholmer Archipels mit allen Zutaten aus dem schönsten Kitschalbum Skandinaviens ist: Die Ostsee gurgelt unaufgeregt um die zahllosen Granitbuckel, die wie versteinerte Wale aus dem Wasser ragen. Die Ufer sind idyllisch von Kiesstränden, Schilfrohren und Kiefernwäldchen eingefasst. Auf dem Wasser führen Möwen, Enten und Gänse eine friedliche Convivence mit Jollen, Schaluppen und Surfern. Und überall leuchtet das Kupferrot der hölzernen Ferienhäuschen wie Signallampen des kleinen Glücks. Es ist eine Landschaft voller Zufriedenheit und Harmonie, von den Gletschern glatt geschliffen und jeder Schroffheit beraubt, eine Welt, in der Meer und Mensch ganz mit sich eins und im Reinen sind.