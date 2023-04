Es knarzt leise im Gebälk, als eine Brise die Äste des Riesen-Lebensbaums zum Rauschen bringt, in dessen Armen ich Quartier bezogen habe. Fünf Meter über dem Boden des Regenwalds östlich von Seattle schmiegt sich mein Baumhaus an den Stamm der mächtigen Zypresse, die sich vom Wind wenig beeindrucken lässt. Allein an der hölzernen Decke über meinem Hochbett spielen die Schatten der wogenden Astspitzen ein geheimnisvolles Silhouetten-Theater.

„Trillium“ heißt das doppelstöckige Baumhaus, – es ist eines von sieben im Treehouse Point, einem Bed and Breakfast auf einem vier Hektar großen Gelände am Raging River östlich von Seattle, das an J.R.R. Tolkiens Hobbit-Shire erinnert: Zwischen Farnen und plätschernden Bächen und moosbehangenem Geäst wandert man unter den Baumhäusern durch ein idyllisches Wäldchen, in dem die Lichter der Wipfel-Quartiere durchs Blattwerk und Nadelnetz schimmern.

Sie tragen klangvolle Namen wie „Ananda“ oder „Temple of the Blue Moon“ und sind die Erfüllung eines Kindheitstraumes, den Pete Nelson hegt, seit er fünf war. Damals bezog er sein erstes Baumhaus, vom Vater hinter der Garage in New Jersey gebaut. Heute ist Nelson 60 und ein Superstar der Baumhaus-Szene. Von 2013 bis 2015 zimmerte er in der Realityshow „Treehouse Masters“ anderen Menschen ihre Traumhäuser in den Wald. Mehr als 350 Baumhäuser hat der gelernte Zimmermann, der außerdem ein Wirtschaftsstudium abschloss, bisher gebaut. Mit seiner Frau Judy und seinen drei erwachsenen Kindern führt er im wenige Meilen entfernten Fall City die Firma Nelson Treehouse, die Architekturbüro, Baumarkt und Handwerksbetrieb in einem ist; sein ehemaliges eigenes Haus am Raging River ist jetzt die heimelige Lodge des Treehouse Point. Sie beherbergt eine hervorragende Frühstücksküche und eine kleine Bibliothek. Treehouse Point ist ein Geheimtipp für gestresste Großstädter aus dem keine halbe Autostunde entfernten Seattle.

Baum verschluckt Fahrrad

In Maine und Texas betreiben die Nelsons inzwischen zwei weitere Bed and Breakfasts in den Bäumen, aus dem Fernsehgeschäft haben sie sich indes zurückgezogen – „um sich um ihre Enkel kümmern zu können“, wie Bree Monahan sagt, die das Treehouse Point führt. Monahan zeigt mir ein Foto von einem Fahrrad, das sich ein wachsender Baum offenbar einverleibt hat – der halbe Rahmen und das Hinterrad sind im Baum verschwunden –, um die Stabilität der Baumhäuser zu illustrieren. „Wir bauen unsere Häuser in Bäume, die junge Erwachsene sind“, sagt sie. „Während der Baum weiterwächst, nimmt er die Baumhaus-Befestigungen als eine Art neuen Ast wahr.

Er wächst um sie herum und verstärkt damit die Halterungen.“ Dass man die Bäume im Wind schwanken spüren könne, sei selten, sagt sie, weil das Issaquah Plateau einen natürlichen Windschutz darstellt. Die größte Herausforderung für das Treehouse Point seien die städtischen Genehmigungen gewesen, weil es für Baumhäuser keine Baurichtlinien gab. Dank Pete Nelson existieren sie inzwischen.

Neben der Lodge findet gerade ein Yogakurs in dem offenen Raum des angrenzenden Gebäudes statt, in dem man auch eine Massage genießen kann; inmitten des Geländes lädt ein geräumiges Badehaus aus Zedernholz zum Duschen ein (die Baumhäuser verfügen über Toiletten und Waschbecken).

Hinunter zum Raging River sind es nur ein paar Schritte. Ich setze mich auf einen moosbewachsenen Stein. Das Plätschern des Wassers vermischt sich mit dem leisen Rauschen der Baumwipfel, die Baumhäuser sind längst Teil des Waldes geworden. Und wenn hier zwischen den pelzigen Moosen, den herabhängenden Bartflechten und gefächerten Farnen ein paar tanzende Feen auftauchten, würde man sich auch nicht wundern.

Je nach Baumhaus und Saison zwischen 300 und 600 Dollar pro Nacht: treehousepoint.com