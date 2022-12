Kreuzfahrt für Feinschmecker : Wie bringt man das Land aufs Meer?

Die Reederei Silversea versucht sich an der Quadratur des Kreuzfahrtkreises: Sie will kulinarischen Regionalismus und Hochseeschifffahrt miteinander verbinden. Ob das funktionieren kann, haben wir an Spaniens Küste ausprobiert.

Charo Carmona ist noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen und hat auch nicht vor, das zu ändern. „Soy de tierra“, sagt sie, eine Tochter der Berge und Täler von Antequera sei sie, und dort, im Hinterland Málagas, hat sie vor einem Vierteljahrhundert ihre Bestimmung gefunden. Mit vierzig Jahren kaufte die Tochter von Gemüsehändlern aus der uralten Stadt, die voller Stolz und Ehrfurcht „das Herz Andalusiens“ genannt wird, eine kleine Adelsresidenz mit prachtvollem Innenhof aus dem siebzehnten Jahrhundert, um fortan als kochende Autodidaktin und kulinarische Archäologin das Erbe der Küche ihrer Heimat vor dem Verschwinden zu bewahren – ein Erbe, das Phönizier und Römer, Mozaraber und Sepharden, muslimische Eroberer und christliche Rückeroberer angehäuft haben.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Seither ist sie unermüdlich auf der Suche nach traditionellen Rezepten, findet sie in jahrhundertealten Haushaltsbüchern, literarischen Werken, den Erinnerungen greiser Frauen, dokumentiert ihre Schätze, adaptiert sie für die heutigen Gaumen und serviert sie nun uns Kreuzfahrern in ihrem Restaurant „Arte de Cozina“ als andalusische Aromenreise in die Vergangenheit und wieder zurück in die Gegenwart, fern des Meeres, ganz tief im Inneren des Landes.

Die Leibspeise der sephardischen Juden

Das Gazpacho kommt in drei Epochen auf den Tisch, als römische Variante nur mit Brot, Knoblauch, Öl und Essig, als arabische Verfeinerung mit Zi­trusfrüchten, die die Kalifen nach Spanien brachten, als christliche Version, so wie wir sie heute kennen mit Tomaten, dem schönsten Geschenk Amerikas an die Welt, viel wertvoller als Gold. Es gibt ein Bohnenpüree mit Tintenfischen und getrockneter Kabeljauhaut, ein traditionelles Fastenessen des mittelalterlichen Spaniens; ein Rührei mit Zucchini und scharfem Paprikapulver, das fast vergessene Zarangallo, die Leibspeise der sephardischen Juden in der Levante; ein geschmortes Zicklein auf Hirtenart von der autochthonen Rasse Cabrito malagueño, die viel Geschmack, aber wenig Fleisch besitzt und deswegen vom Aussterben bedroht ist.

Alle Zutaten kommen aus nächster Nähe, alle Gerichte haben eine Geschichte, die zu jedem Gang auf Zetteln erklärt wird, verifiziert mit Belegen bei Miguel de Cervantes, Mateo Alemán oder Benito Pérez Galdós. Und dazu serviert Charos Sohn und Sommelier Francisco, neben seinem Bruder der einzige Kerl in der Weiberwirtschaft des „Arte de Cozina“, Weine aus handnummerierten Flaschen von winzigen Gütern aus der unmittelbaren Umgebung, die man nur hier bekommt. „Früher wusste man, wo man war, wenn man etwas aß“, sagt Charo Carmona, die in Spanien eine Berühmtheit und deren Restaurant ein Pilgerziel für traditionsbewusste Sterneköche ist, „heute aber droht alles beliebig zu werden.“ Und damit es nicht so weit kommt, sind wir mit einem Dutzend weiterer Kreuzfahrer bei dieser wunderbar bescheidenen, herzlichen, ernsthaften Köchin zu Gast gewesen.