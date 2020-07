Kreuzfahrt : An den Flüssen, die strömen

Wer jetzt eine Kreuzfahrt auf dem Douro in Portugal macht, erlebt Schönheit und Gastfreundschaft in nicht mehr gekannter Dimension.

Urlaub in Zeiten der Maskenpflicht und dann auch noch eine Kreuzfahrt im Ausland? Niemals! Oder vielleicht doch? 33 Reisende haben sich getraut und mitten in der Corona-Krise eine Flusskreuzfahrt auf dem Douro in Portugal gebucht. „Warum denn nicht?“, sagt eine Passagierin. „Das Ansteckungsrisiko ist hier auch nicht höher als zu Hause.“ Ein anderer: „So schön wie jetzt werden wir den Douro nie wieder erleben.“ Er fügt mit beinahe schlechtem Gewissen ein „hoffentlich“ hinzu. Auch eine rüstige Dame ist auf dieser Flussreise dabei. Sie feiert an Bord ihren 95. Geburtstag.

Die A-Rosa Alva ist eines von nur zwei Schiffen, die Anfang Juli in der Portwein-Region entlang des Flusses Douro fahren. Am 17. Juni hat A-Rosa den Flusskreuzfahrtbetrieb von Porto aus wiederaufgenommen, auf der ersten Reise mit weniger als 20 Passagieren. Platz hat das Schiff für 126.

Noch rechnet sich das für die Reederei nicht. Aber immerhin hat die überwiegend portugiesische Schiffscrew wieder Arbeit, Reiseführer verdienen ein wenig Geld, die Orte entlang des Douro leben auch vom Tourismus. Es ist fast menschenleer, wo auch immer die A-Rosa Alva anlegt. Wo sich sonst Touristengruppen um ihre Reiseführer drängeln, wie etwa vor der Kathedrale in Porto, flattern nur ein paar Tauben. Die im Norden Portugals ohnehin schon herzliche Gastfreundschaft ist beinahe liebevoll geworden. Die Menschen sind aufrichtig dankbar für jeden, der in diesen schweren Zeiten hier ist.

Kaum Infektionsgefahr an Bord

Dennoch löst der Gedanke an eine Auslandsreise gemischte Gefühle aus. Das Unbehagen entspringt dabei noch nicht einmal der Sorge wegen eines potentiellen Ansteckungsrisikos. Denn das ist auf einem kleinen Flusskreuzfahrtschiff mit Minimalbesetzung eher niedriger als zu Hause in Deutschland. Häufige Desinfektion, Abstandsregeln, keine Selbstbedienung im Restaurant und viele andere Hygienemaßnahmen reduzieren die Infektionsgefahr an Bord noch weiter. Aber Maske tragen im Urlaub? Die erstaunliche Beobachtung: Die Maske ist gelegentlich lästig, ansonsten aber eher Nebensache. Denn genauer betrachtet, muss die Maske gar nicht lange vor Mund und Nase. Sie fällt, sobald man im Restaurant oder in der Lounge sitzt. Und auch im Freien am Sonnendeck und im Außenbereich der Lounge am Bug ist sie überflüssig. Der Stoff im Gesicht ist nur bei Begegnungen mit geringem Abstand nötig – etwa für Erledigungen an der Rezeption oder auf dem Weg von der Kabine zum Restaurant. Auf einem kleinen Flusskreuzfahrtschiff ist das jeweils weniger als eine Minute.

Angenehm ist die Maske dennoch nicht, allein schon, weil man ständig darauf achten muss: beim Verlassen der Kabine, beim Aufstehen im Restaurant, beim Betreten des Schiffs. Da steht man dann schon mal vor seiner Kabine im Gang und muss zurück, weil die Maske fehlt. Crewmitglieder erinnern mit einer dezenten Handbewegung daran.

Eine etwas andere Situation ergibt sich im Ausflugsbus. Hier gilt Maskenpflicht für die gesamte Busfahrt – bei einem Ausflug hinüber ins spanische Salamanca dann eben auch mal knapp zwei Stunden. Die Klimaanlage sorgt im Bus für trockene Luft, so dass das Atmen durch die Maske nicht schwerfällt. Wirklich unangenehm ist die Maske in nicht klimatisierten Räumen. Wem das zu viel wird, hält die Besichtigung kurz und studiert die Stadt ohne Maske im Freien.

Die Flugbegleiter kümmert es nicht

Bleibt noch die Fluganreise. Und da sind Zweifel berechtigt. Denn wirklich konsequent verfolgt die Lufthansa selbst die eigenen Regeln nicht – zumindest auf den Zubringerflügen: keine Spur von Boarding in kleinen Gruppen oder geregeltem Aussteigen nach Sitzreihen. Stattdessen herrscht Gedrängel beinahe wie vor Corona. Bodenpersonal und Flugbegleiter kümmert es nicht. An Bord des Fliegers gilt Maskenpflicht, doch wer die Maske unter die Nase rutschen lässt oder ganz abnimmt, muss nicht mit einer Ermahnung rechnen. Auf Bitte um Stellungnahme zitiert die Lufthansa lediglich die – offensichtlich nicht eingehaltenen – Regeln und erklärt Fliegen für sicher. Also greift der Passagier zur Selbsthilfe. Eine FFP2-Maske ohne Ventil schützt den Träger und alle anderen ziemlich gut, sofern man sie die komplette Flugzeit nicht abnimmt. Abseits des Gedrängels als Letzter ein- und aussteigen reduziert das Risiko außerdem. Der Flug nach Porto dauert knapp drei Stunden, die es sich lohnt, gedanklich auszublenden.

Wie außergewöhnlich der Urlaub zu Corona-Zeiten sein kann, zeigt eine Szene aus den Städtchen Pinhão. Dort erlebt die Reisegruppe den kaum fassbaren Luxus, Orte fast für sich allein zu haben, die normalerweise von Touristen geflutet sind. Sie zeigt aber auch das ganze Dilemma der Corona-Krise für die Einheimischen. Pinhão liegt im Weinbaugebiet Alto Douro, der Fluss schlängelt sich hier in engen Biegungen zwischen den steilen Hügeln der Portweingüter hindurch. Aufgereiht an der Uferpromenade, warten Nachbauten von historischen Rabelos auf Urlauber. Das sind kleine Boote, mit denen früher Portwein in Holzfässern zu den Weinkellern in Vila Nova de Gaia nahe der Atlantik-Mündung des Douro gebracht wurde. Es ist mitten in der Hauptsaison, doch kaum eines der Rabelos ist in Betrieb. Von einem der hübsch anzusehenden Boote ruft der Steuermann einem Touristenpärchen am Ufer zu, ob sie nicht mitfahren wollten. Die beiden winken ab. Sie haben quasi ihr eigenes Boot dabei, sind Passagiere der A-Rosa Alva. Die beiden sind die einzigen Touristen weit und breit. Der Kapitän des Rabelos lächelt trotzdem, winkt und nimmt es mit einer Mischung aus Gelassenheit, Melancholie und Hoffnung auf bessere Tage.