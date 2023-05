Aktualisiert am

Die großen Kreuzfahrtreedereien unterhalten eigene Inseln in der Karibik – für die einen schreckliche Kunstwelten, für die anderen die schönsten und sorglosesten Orte unter der Sonne.

Blick auf Ocean Cay und den Leuchtturm: MSC hat die komplett neu aufgebaute Privatinsel in den Bahamas 2019 in Betrieb genommen. Bild: Franz Neumeier

Auf eine Privatinsel in der Karibik oder auf den Bahamas zu reisen klingt extrem exklusiv. Aber dort mit einem Kreuzfahrtschiff anzulanden, zusammen mit Tausenden anderen Passagieren, eher weniger. Und doch sind die eintägigen Aufenthalte auf diesen Inseln mit ihren Versprechen von Piratenromantik und Robinson-Crusoe-Gefühl bei sehr vielen Kreuzfahrtgästen ausschlaggebend für die Buchung.

Die Meinungen zu den exklusiven Eilanden der Kreuzfahrt-Reedereien schwanken zwischen „absolutem Paradies“ und „totaler Kunstwelt“. Und es prallen unterschiedlichste Vorstellungen von Urlaub aufeinander: Wer Kultur, historische Stätten oder so etwas wie den Alltag von karibischen Inseln erleben will, wird diesen Eilanden nichts abgewinnen können. Für den perfekten Strandtag, an dem man sich weder um Liege, Drink oder Mücken Gedanken machen muss, sind die Kreuzfahrtinseln dagegen gemacht. Die Schattenseiten der Karibik, Waffengewalt, Armut und Obdachlose auf Crack – gibt es nicht.