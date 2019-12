Elektroroller : Summende Extrarunden um die Siegessäule

Sie heißt Juno, ist blutorange, ein Elektroroller und laut App zu hundert Prozent aufgeladen. In der Pflügerstraße in Berlin-Neukölln wartet sie auf mich. Es ist sieben Uhr morgens, und die Stadt schläft noch. In der Hobrechtstraße plaudern zwei Müllmänner miteinander.

Spatzenschwärme lärmen herum, und ein paar hochnäsige Schwäne ziehen auf dem Landwehrkanal ihre Bahnen. Ein Hauch herbstlicher Großstadt-Melancholie liegt in der Luft. Es riecht nach feuchtem Laub, leicht fauligem Wasser, Hundehaufen und Müll, aber auch nach frischem Brot. In der „Bread Station“ am Maybachufer, Neuköllns hipster – womöglich auch bester – Bäckerei, stapeln sich goldbraune Brotlaibe in den Regalen und duften durch die offene Ladentür weit in den beginnenden Tag hinein.

Aus einem geöffneten Fenster ist von irgendwoher auch noch ein Schnarchen zu hören. Neukölln wirkt sehr dörflich in solch frühmorgendlichen Stunden. Wenn dann aber Herr Britzke seinen Zeitungsladen aufmacht und draußen die „New York Times“, der „Corriere della Sera“ und die „Neue Zürcher Zeitung“ aushängen, wird klar, dass auch das ehemals eher ruppige Neukölln schick und international geworden ist.

Der tolpatschige Onkel aus der Provinz

Und da steht dann auch schon Juno, an ihrer Farbe von weitem zu erkennen. Sie sieht viel größer aus als auf den Seiten im Netz. Sechshundertsechzig dieser Roller fahren durch Berlin. Vermietet werden sie vom Start-up-Unternehmen „Emmy“. Und das Geschäft brummt. Oder besser: Es summt. Juno klingt wie eine gut geölte deutsche Qualitätsnähmaschine. Aber zuerst, das geschieht mit der App, wird Juno entriegelt. In der Klappe unter dem Sitz stecken zwei Helme und der Zündschlüssel. Dann geht es los. Ein paar Tauben flattern auf, und Juno biegt in den Kottbusser Damm ein. Der liegt, vom Morgentau beglänzt, still und friedlich da.

Man kann sich als Nichtberliner und Nichtzugezogener in der so verwirrend großen Hauptstadt schnell wie der tolpatschige Onkel aus der Provinz vorkommen. Gerade auf einem Motorroller. Zwar schnurrt Juno mit allerhöchstens fünfzig Kilometern in der Stunde durch die Straßen, doch es ist nicht ganz einfach, zu steuern, zu blinken, die Rückspiegel im Auge zu behalten und dabei möglichst auch noch dem Navigator des Smartphones zu folgen. Vor allem aber ist es beglückend, so früh morgens kreuz und quer durch Berlin zu fahren. Mit dem kühlen Fahrtwind im Gesicht, den links und rechts wie Kulissen vorbeigleitenden gründerzeitlichen Hausfassaden und einem immer heller werdenden Himmel, auf dem riesige Wolken wie Luftschiffe dahinziehen. Das ist ein fast schon filmisches Erlebnis und erinnert an Walter Ruttmanns Film „Berlin – Die Sinfonie der Großstadt“.

Alles hier ist Geschichte

Die Anfangssequenzen dieses 1927 uraufgeführten Schwarzweißfilms zeigen eine gerade aufwachende Stadt in diesigem Morgenlicht. Den Anhalter Bahnhof, die noch menschenleeren Straßen, das Dachgewirr der heute verschwundenen Berliner Altstadt, eine auf nassem Kopfsteinpflaster dahinflatternde Zeitung und das Rote Rathaus, dessen Turmuhr fünf Uhr anzeigt. Walter Ruttmanns Film ist nicht nur ein film-, sondern auch zeithistorisches Dokument. Dieses Vorkriegsberlin ist – zumindest macht es an diesem funkelnden Herbstmorgen den Eindruck – über alle Katastrophen hinweg an vielen Stellen doch noch wiedererkennbar. Auch die wundervoll poetischen Beschreibungen in Franz Hessels 1929 erschienenem Roman „Spazieren in Berlin“, einem Berlin zwischen rasant wachsender Weltmetropole und manchmal fast noch ländlich preußischem Idyll, sind plötzlich sehr präsent.