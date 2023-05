Aktualisiert am

Wer mit der Berninabahn durch die Schweizer Berge fährt, schaut gebannt aus dem Fenster. Für höchsten Genuss sollte das Smartphone in der Tasche bleiben.

Auf die Minute pünktlich rollt der „Bernina-Express“ morgens in Chur los. Noch verbirgt sich die Sonne hinter der Bergkette, doch nach etwa einer halben Stunde Fahrt durch das Churer Rheintal machen wir plötzlich eine scharfe Linkskurve – und das Morgenlicht strahlt in den Panoramawagen, der so typisch für diesen Vorzeigezug der Rhätischen Bahn ist, und lässt die Lichtreflexe durch den kuppelförmigen Aufbau tanzen.

Beim Blick in eine tiefe Schlucht, kurz vor dem 65 Meter hohen Landwasserviadukt bei Filisur, ist auch das Spiegelbild der Familie Sánchez aus dem mexikanischen Guadalajara zu sehen. Sie sitzt in einem Viererabteil nebenan in dem Wagen der ersten Klasse. Eryka und Oscar Sánchez feiern mit dieser Europareise ihre silberne Hochzeit.