Litauens Hauptstadt Vilnius : Geschichte ist ein Geschmack im Mund

Aktualisiert am

Wie viel Last und wie viel Trost bedeutet Geschichte? Ein Sonntagnachmittag in Vilnius.

Kann man Geschichte sehen? Leichtes Schneetreiben, minus ein Grad: Auf dem Platz vor der Kathedrale ist ein Weihnachtsmarkt rund um einen großen Christbaum aufgebaut; der Baum selbst steckt bis zur Spitze in einem riesigen mehrstufigen Weihnachtskuchen. Der glitzert weiß und silbern, beleuchtet von siebenhundert elektrischen Kerzen, zum Stadtgründungsjubiläum.

Ein feiner Faden Blut

Geschichte ist eine Torte. Drumherum gibt es Glühwein und Süßigkeiten. Der Präsidentenpalast ist ein paar Schritte weiter: Davor stehen als mittelalterliche Ritter verkleidete Gardesoldaten Wache, mit Helmen, blitzenden Brustpanzern, Umhängen und Lanzen, bis sie abmarschieren. Kollegen in Tarnanzügen be­gleiten sie auf dem Weg zu einem seitwärts geparkten Militärbus und helfen ihnen beim Ablegen der Kostüme. Das ist offenbar gar nicht so einfach; einer der Ritter hat eine blutige Nase, der Helm hat sie aufgescheuert, ein feiner Faden Blut läuft ihm zum Mund; sie lachen, als er den Helm abzieht.

Von Vilnius zur belarussischen Grenze sind es weniger als vierzig Kilometer, und der Krieg ist in der Stadt allgegenwärtig; blau-gelbe Fahnen überall, und auf den Anzeigetafeln der städtischen Busse blinken Herzen für den ukrainischen Ab­wehrkampf. Die Altstadt ist UNESCO-Weltkulturerbe, voller schöner alter Häuser und farbenprächtiger barocker Kirchen, katholische, orthodoxe, griechisch-unierte. Im achtzehnten Jahrhundert reichte das Großfürstentum Polen-Litauen bis zum Schwarzen Meer und hatte Untertanen aller möglichen Glaubensbekenntnisse, von den Lutheranern an der Ostsee über Juden und Karäer bis zu den islamischen Lipka-Tataren. Um sie alle als König regieren zu dürfen, trat der sächsische Kurfürst August der Starke 1697 flott zum Katholizismus über.

Die Glorie des Großfürsten Gediminas

Von der Glorie ist allerdings nur noch der gotische Turm auf dem steilen Burgberg über der Kathedrale übrig, nachträglich nach dem ersten Großfürsten Gediminas benannt. Darunter stand ein Schloss, von einer russischen Invasionsarmee im Jahr 1655 zerstört und nach dem Anschluss der Stadt ans Zarenreich am Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eingeebnet. Eine Ansichtskarte von 1910 zeigt einen leeren Platz, darüber den Backsteinturm mit zwei Stockwerken – heute hat er drei, stellt man staunend fest.

Der großfürstliche Palast darunter ist ebenfalls wieder komplett vorhanden; ein Mix aus Renaissance und Barock, als Phantasierekonstruktion aus Stahlbeton von 2013 an Stück für Stück eröffnet, der letzte Flügel 2018, die Inneneinrichtung wurde auf dem internationalen Antiquitätenmarkt zusammengekauft. Bei den Einheimischen, erzählt mir ein litauischer Historiker, habe er jetzt einen neuen Namen: „the box“. Noch ein Palast, am anderen Flussufer: Der Sportpalast an der Straße der Olympischen Spiele, 1961 geplant, 1971 eröffnet, gleicht einer monumentalen Skischanze oder Schiffsschaukel aus Beton, fast zweihundert Meter lang und mit einem kühn nach vorn geschwungenen Dach mehr als vierzig Meter hoch; Mittelpunkt eines Stadions, das auf dem Gelände des ehemaligen jüdischen Friedhofs errichtet wurde. Der ist verschwunden, vom Stadion stehen nur noch die Mauern, und auch der Palast mit den großen Freitreppen ist leer, die Wände besprüht, die Fenster eingeschlagen und mit Plastikplanen und Sperrholz abgedichtet. Davor Absperrgitter; dahinter neu errichtete Apartmentgebäude mit gläsernen Balkons und halbfertige Bürohochhäuser im Schneetreiben.