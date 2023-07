Aktualisiert am

Schwerter zu Kinderscharen – dass das Museo Sa Bassa Blanca, mallorquinisch für „Weißer Felsen“, eine ehemalige Militärbasis ist, will man angesichts der sich um ein strahlend weißes Haus des ägyptischen Meisterarchitekten Hassan Fathy schmiegenden traumschönen und hektargroßen Parklandschaft kaum glauben. Nichts kündet mehr von der militärischen Vergangenheit des Geländes als drei Betonstelen des ehemaligen Observatoriums oben auf dem Berg, von dem man eine malerische Aussicht auf eine der schönsten Buchten der Insel hat. Die Hauptgebäude der Basis selbst sind heute unsichtbar, da auf ihren Grundmauern ebenjenes vielflügelige Haupthaus des Museums entstand. Als wohl am wenigsten besuchte Weltklassesammlung in der Nähe Alcúdias, der einstigen römischen Inselhauptstadt Pollentia, ist es der letzte Geheimtipp auf der Lieblingsinsel der Deutschen.

Es ist auch ein Zeugnis der Liebe, ein nahezu unbekannter Taj Mahal Mallorcas. Denn das Künstler-Ehepaar Yannick und Ben Jakober, sie, zweiundachtzigjährig, Tochter eines der bedeutendsten vietnamesischen Künstler, fließend fünfsprachig und weltläufig, er als Kind vor den Nationalsozialisten aus Österreich nach London geflohen, nach zehn Jahren Arbeit für Rothschild und Erwirtschaftung eines Vermögens sich für die ähnlich erfolgreiche Künstlerlaufbahn entscheidend und bald dreiundneunzig Jahre alt, schuf das blühende Gartenparadies ab 2001 für sich, ihre Werke – vor allem aber für ihre 1993 bei einem Unfall umgekommene Tochter.