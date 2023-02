„Denn nur einmal im Jahr ist Karneval, ist Karneval in Köln.“ So viel Willi Ostermann kann jedes Kind in der Stadt mitsingen. Und weiß auch, dass Aschermittwoch alles vorbei ist. Zumindest bis zum 11. November. Wobei es in der Geschichte des Kölner Karnevals mehr als einmal ganz vorbei hätte sein können. So vor zweihundert Jahren, als das Fest zum Saufgelage mit Schlägereieinlagen verkommen war. Ende 1822 versammelten sich in einer Weinschenke neben der romanischen Kirche St. Ursula deshalb einige vom romantischen Zeitgeist und der Sorge um das Brauchtum beseelte Vertreter der besten, sprich einflussreichen Kölner Familien. Sie wollten das als vulgär und laut verschriene Treiben in gesittete Bahnen lenken. Daraus erwuchs im folgenden Jahr das Festordnende Comité. Es war die Geburtsstunde des Kölner Karnevals in seiner bis heute gültigen Form, samt Sitzungen, Karnevalsgesellschaften und Rosenmontagszug.

Der Weg dorthin war lang. Schriftlich belegt ist das närrische Treiben erstmals im Eidbuch der Stadt Köln im Jahr 1341. Die Ratsherren wurden darin angehalten, die Stadtkasse nicht mehr für Fastnacht zu plündern. Für Jahrhunderte blieb der Karneval in der Stadt ein unorganisiertes Treiben. Schenkstätten schlossen nicht mehr. Rausch, Exzesse und Gewalt waren die Kehrseite von Bällen, Umzügen, Maskeraden. Sogar den freiheitsbringenden Franzosen war der aus dem Ruder laufende Mummenschanz des Subversiven zu viel. Nur wenige Monate nach Einmarsch der Revolutionstruppen im Oktober 1794 verboten sie den Straßenkarneval. Nach ihrem Abzug war alles wie gehabt. Bis zu jenem Treffen in der Weinstube.