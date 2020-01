Spaßbad „Rulantica“ : Männer vor Poollandschaft

Zwanzig Minuten am „Hoppablad“ genügen, und man könnte eine Studie anfertigen über die koordinativen Fähigkeiten der Deutschen in Zeiten von zunehmender Bildschirmzeit, Übergewicht und Bewegungsmangel. Oder über Selbstironie. Die Szenen erinnern an „Takeshi’s Castle“, jene japanische Jux-Show, die es einst ins hiesige Privatfernsehen schaffte, weil die Japaner über abstruse Hindernisse stoisch lächelnd in ihr spielerisches Verderben rannten.

Der schwimmende Parcours besteht aus neun beweglichen Pontons. Ziel ist das gegenüberliegende Festland. Zu sehen sind abenteuerliche Stürze, zum Schreien komische Balanceakte, Badegäste, deren Gleichgewichtssinn ein Desaster ist, aber auch die ein oder andere koordinative Glanzleistung. Versuche, die nach 0,3 Sekunden beendet sind, und minutenlange Kämpfe mit den wackeligen Platten. Ein kahlköpfiger Bademeister, der nachts vielleicht als Türsteher tätig ist, orchestriert die Wartenden mit dem Gestus eines Verkehrspolizisten. „Hoppablad“ ist so etwas wie der heimliche Champion in „Rulantica“.

Es gibt höhere, weitere und schnellere Vergnügen in der neuen, Ende November eröffneten, 32.000 Quadratmeter riesigen Wasserwelt, die zum Europapark Rust gehört. 25 Attraktionen zählt die riesige Warmluft- und -wasser-Halle, davon 17 verschiedene Rutschen. Von der sanften Kinderrutsche bis zu den adrenalinschwangeren „Dugdrob“ und „Vildfal“. In Fachkreisen werden diese Aqua-Rocket-Rutschen genannt. Was ganz passend ist, denn dort wird einem buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen, wenn die Falltür sich öffnet und man raketengleich durch eine kleine Röhre nach unten gespült wird.

Kiefern statt Palmen

In Rust im badischen Ortenaukreis hat man der Versuchung widerstanden, eine weitere Südseesimulation wie in Brandenburg zu errichten. Kiefern sind hier Trumpf, nicht Palmen wie in „Tropical Island“. „Rulantica“ kommt im Dekor einer nordischen Eis-, Felsen-, Grotten- und Gletscherwelt daher. Aber dankenswerterweise umspült von gänzlich unskandinavisch 32 Grad warmem Wasser.

Der Vier- und der Achtjährige können ihr Glück kaum fassen beim Anblick der Möglichkeiten. Und während Mama um 10.15 Uhr an einem Sonntag lange sucht, um unter den 1700 Liegestühlen zumindest zwei freie, nebeneinanderstehende zu finden, sind Vater und Söhne schon im Plansch- und Rutschmodus – und der wird neun Stunden am Stück anhalten.

Ein ganzer Badetag ist auch nötig, um die Wasserwelt zu erkunden und zu erproben. Hier gibt es kein Wellness-Separee für Erwachsene, keine Saunen, noch nicht mal ein Becken, in dem Mama und Papa ein paar Bahnen ziehen könnten – „Rulantica“, der Begriff setzt sich aus Rust und Atlantis zusammen –, was dann wiederum bedeutet: Action-Familienzeit pur. Wie im benachbarten Freizeitpark gilt auch für die Wasserwelt, dass viele Attraktionen auch für Erwachsene faszinierend sind. Doch die größte Freude macht man den Kindern.

Plantschen und Pommes

Die Wasserspaßanlage, die sich Familie Mack, die auch Eigentümer des Europaparks ist, samt angrenzendem neuem Hotel rund 180 Millionen Euro kosten ließ, wirkt sehr auf die Bedürfnisse der Besucher abgestimmt. Trotz des ewigen Rein und Raus aus dem Wasser muss niemand frieren, selbst beim Anstehen für Attraktionen in nassen Badeklamotten. Das kann bei besonders beliebten Rutschen an Wochenenden schon mal dreißig Minuten dauern.