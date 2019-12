Entgiften in Südtirol : Palast der verlorenen Jahre

In Zukunft kann der Mensch 150 Jahre alt werden – es steht alles in seinem genetischen Code: Das ist in sehr großen Lettern auf der Internetseite des Mannes zu lesen, der hier in Meran an einem sonnigen Südtiroler Nachmittag in seinem Palast sitzt. Wenn er damit recht hat, dann hätte er, der 1943 Geborene, jetzt gerade mal Halbzeit; dann wäre 76 sozusagen das neue 46. Vor nicht so langer Zeit galten schon neunzig bis hundert Jahre als gesegnetes Alter; Henri Chenot legt noch mal locker fünfzig Jahre Lebenserwartung drauf.

Wenn man ihn trifft, darf man im antiken Stuhl eines chinesischen Wanderarztes Platz nehmen, und er spricht über traditionelle chinesische Medizin, landet aber schnell bei der aktuellen Politik. Er sei Europäer durch und durch, geborener Katalane, mit einer Französin verheiratet, die Kinder leben in der Schweiz. Wir beginnen auf Spanisch, er springt ins Italienische, avec un petit accent français. Dann, bevor wir über seine eigentliche Arbeit und die berühmte Methode Chenot sprechen, muss er, der Kenner aller Gesundheitsfragen, noch was loswerden: Er habe viele Drogen kommen und gehen sehen, doch die schlimmste Sucht sei vielleicht die nach dem Smartphone, was wir da machten, sei überhaupt nicht gesund. Er rät davon ab, erreichbar zu sein.

Ein guter Ort für Nichterreichbarkeit

Fürs Nichterreichbarsein ist das hier ein guter Ort. Meran schmiegt sich in einen Kessel, von Norden und Nordwesten schützt die Texelgruppe vor kaltem Wind und zu viel Regen, im Süden öffnet sich das Etschtal, laue Winde strömen herein und verzaubern nicht nur die Botanik. Auch in der Nebensaison ist alles lieblich, die Altstadt, die Promenaden, der Steinerne Steg, die Bergbäche – und vor allem das Klima. Es ist so mild hier, dass sogar die Hanfpalme, 1878 zum ersten Mal im Schloss Maur gepflanzt, gleich für immer geblieben ist, sie hat sich ordentlich vermehrt und säumt heute Promenaden und Gärten.

Seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ist Meran Kurort, aber während Kaiserin Sissi und Rainer Maria Rilke die gute Luft allein genügte, stehen für Prinzessin Caroline und Thomas Gottschalk heute andere Jungbrunnen zur Verfügung.

Im Jahr 2005 hat der Architekt Matteo Thun der Stadt mit der neuen Therme eine Art Facelifting verpasst. Entspannungsbedürftige Leiber können sich zu zivilen Preisen in 25 verschiedenen Becken, drinnen und draußen, wärmen und treiben lassen. Im „Hotel Therme“, das durch einen Tunnel zu erreichen ist, geht die Badelandschaft weiter und das Spa-Angebot erst richtig los. Lange galt Meran als etwas verschlafen; die großen Partys fanden anderswo statt, und wer am liebsten zwischen Magnumflaschen auf Mystique und Kaviar in Kitzbühel pendelt, machte eher einen Bogen um die beschauliche Südtiroler Idylle – es sei denn, er hatte vom „Palace“ gehört.

In den Ranglisten zum Thema Detox und Medical Wellness rangiert vor allem ein Hotelname in Meran ganz oben: Das „Palace“. „Still the leading life-turnaround centre“, schrieb der britische „Condé Nast Traveller“, und das Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ lobt: „Nimmt man tiefgreifende vorbeugende Gesundheitsoptimierung in eleganter Hotelatmosphäre als Maßstab, verteidigt das ,Palace Merano‘ seinen Titel als weltbestes Health Retreat.“ Sogar die „Hindustan Times“ hat sich das angesehen.