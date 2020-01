Unbekannte Algarve : Ehebruch unter Jacarandas

Der Herr in Fell und Federn vom Volk der Conio ist alles andere als begeistert, als der Herr mit Helm und Toga auf seinem imaginären Pferd antrabt und ihm naserümpfend ein Angebot macht, das er nicht ablehnen sollte: Rom brauche jetzt seinen Beistand im Kampf gegen die wilden Lusitaner im Norden, im Gegenzug erhalte er ordentlichen Wein, eine Pflasterstraße zu seinem Haus und auch das aus olfaktorischen Gründen dringend notwendige, römische Bad. Etwas ungünstig käme das jetzt, zögert der Ureinwohner der Algarve, drei Uhr nachmittags sei doch eher die Zeit der Siesta. Ob der Besucher nicht in, sagen wir, fünfundzwanzig Jahren wiederkommen könne? Einverstanden, entscheidet der Römer nach kurzem Bedenken. Im Jahr 218 vor Christus stehe er mit seinen Legionen dann pünktlich wieder vor der Tür.

Und schon geht der Parforceritt durch die Geschichte der Algarve zügig weiter: Es treten in bunter – und historisch diskussionswürdiger – Reihenfolge nacheinander auf: Obelix, der den Zuschauern ein Gläschen heimischen Medronho, den Schnaps vom Erdbeerbaum, kredenzt; ein Maure, der sich seinen Krummsäbel aus Luftballons faltet und einen Waffenstillstand anbietet; König Afonso III. mit schwarzem Rauschebart und Sonnenbrille, der nicht darauf eingeht und 1249 seinen arabischen Kollegen vertreibt; diverse Matrosenmützchen, die die große Epoche der Seefahrer im fünfzehnten Jahrhundert symbolisieren; ein Junge, der aus dem Krieg in Angola sehnsuchtsvolle Briefe nach Hause schreibt; und zum guten Ende die Revolution von 1974 in Form einer roten Nelke. Dazwischen lässt das Duo Fad’ Nu die Trommeln kriegerisch grollen, während seine Sängerin Cátia Alhandra einzelne Epochen mit arabisch klingenden, später mit portugiesisch melancholischen Liedern untermalt.

Das Festival des Schmuggelns und des Schwarzhandels

Die Vierpersonen-Show „Aprender-me no Algarve“ im kleinen Amphitheater von Estômbar ist schrill, albern und unterhaltsam. Und sie passt damit ausgezeichnet in das Konzept von Algarve 365, das sich Festival nennt, aber im Grunde keines ist, sondern ein buntes Kulturprogramm, das sich jeweils von Oktober bis zum folgenden Mai erstreckt und 2016 zum ersten Mal stattfand. Gegründet wurde es, um die Algarve, die während der Sommermonate aus allen Nähten platzt, auch in der Nebensaison für Besucher attraktiv zu machen. Genauso aber sollte es ein Angebot für die heimischen und zugezogenen Bewohner der Region sein, um über den Tellerrand zu blicken und wahrzunehmen, was die sechzehn Gemeinden, von denen viele für ihre Nachbarn unbekanntes Terrain sind, auf die Beine zu stellen vermögen. Alle Veranstaltungen sollen deshalb in Portugiesisch und Englisch gehalten oder ohne Worte verständlich sein.

Und so gibt es einen Zirkus, ein Poesiefestival und Kochkurse, gefeiert wird in Kneipen, auf Märkten und Schiffen. Man erfährt von Landschaften, die verschwunden sind, taucht tief in die Geheimnisse von Stockfisch und Süßkartoffel ein und nimmt am Festival des Schmuggelns und des Schwarzhandels teil. In Lagos bestaunt man Straßenkunst, in Faro eine Ausstellung über die Geschichte der Expats, der Ausländer, die seit Jahrzehnten hierher in die Sonne ziehen. Um das Beobachten des Sternhimmels geht es ebenso wie um die Intimität in Zeiten der sozialen Netzwerke oder das Brennen des heimischen Schnapses. Nicht zu vergessen das Fest der blühenden Mandelbäume, das Fest des warmen Brotes, das Fest des frischen Käses und das Fest des Lichts. Wer als Besucher gut plant, kann sich schon an einem Wochenende aus dieser Wundertüte einige Puzzlestücke herauspicken, die noch kein komplettes Bild der Region ergeben, aber ungewöhnliche Aspekte ihrer Landschaft, Geschichte und Kultur zeigen und schöne Ergänzungen zum üblichen Besichtigungsprogramm sind.