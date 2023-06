Aktualisiert am

Streng genommen gar nicht der höchste Pool Dubais oder der Welt, dafür mit Rundumblick: der Aura Skypool Bild: The Palm Jumeirah

Wer in 210 Meter Höhe bei einem 360-Grad-Panorama schwimmen will, kann das nur in Dubai tun. Das Emirat schlägt sich mit seinen Superlativen selbst. Unsere Autorin hat sich die gewaltige Instagram-Kulisse vor Ort angesehen.