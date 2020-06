Tierrettungsurlaub im Allgäu : Drohne sucht Rehkitz

Als wir an einem sonnigen Vormittag an einer Wiese am Waldrand in der Nähe von Kronburg ankommen, stapft uns der pensionierte Schulleiter Hans Musch in knallgelben Gummistiefeln entgegen. Er hat ein Kitz auf der rund sechs Hektar großen Wiese aufgespürt. Am Mittag soll das Gras gemäht werden, und die Suche beginnt. Mit langen Stöcken und rund anderthalb Meter Abstand laufen wir zu zwölft in einer Reihe los. Wir stoßen auf Stellen, an denen das Gras oval flachgedrückt ist. „Hier hat einmal ein Kitz gelegen“, erklärt Schlossherrin Carolin von Vequel-Westernach.

Das Gras hat jetzt die richtige Höhe für den ersten Wiesenschnitt im Frühling. Es wird als Futter für Kühe benötigt. Da das Allgäu traditionell durch Milchviehwirtschaft geprägt ist, sieht man hier mehr Wiesen als Äcker. Und Jahr für Jahr gibt es das gleiche Problem, sagt uns der studierte Forstwirtschaftler Maximilian Freiherr von Vequel-Westernach. Die Mahd falle mit der Zeit zusammen, in der Rehe ihre Jungen bekommen. Viele Rehe brachten ihre Kinder in der Wiese zur Welt oder legten sie nach der Geburt im hohen Gras ab. In den ersten Tagen komme die Mutter zum Säugen ihrer Jungen ins Versteck. Dann ziehe sie wieder in den Wald und lasse das Jungtier zurück, das regungslos verharrt, um vor Fressfeinden geschützt zu sein.

Im hohen Grün verschwindet der Rehnachwuchs. Das ist einerseits gut, denn so kann der Fuchs die Tiere nicht sehen – und auch nicht riechen, da sie in den ersten Lebenstagen geruchlos sind. Andererseits werde das Versteck Rehkitzen, kleinen Hasen und Bodenbrütern zum tödlichen Verhängnis. Ein Bauer auf dem Traktor oder Mähdrescher habe keine Chance, sie zu entdecken. Sie werden vermäht, wie es im nüchternen Fachjargon heißt.Um dies zu verhindern, trommeln der Baron und seine Schwester, Carolin von Vequel-Westernach, seit vier Jahren Freiwillige zusammen, um die Felder abzugehen, bevor die Mähdrescher anrücken.

Die Pächter ihrer Wiesen sind verpflichtet, ihnen vierundzwanzig Stunden vorher zu melden, wann sie mähen wollten, sagt die Baroness. Dann haben sie genügend Vorlauf, Helfer zu finden und das Feld zu durchkämmen. Die Zeit zwischen Absuchen und Mähen müsse dabei so kurz wie möglich sein. In einem normalen Jahr ohne Corona-Beschränkungen unterstützen nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch Urlauber die Geschwister. Denn zum familieneigenen Schloss Kronburg gehört ein Gästehaus mit Blick auf die Iller und die Allgäuer Alpen. Seit dem 30. Mai ist das Gästehaus wieder geöffnet.

Rechtlich gesehen, sind Landwirte verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sie bei der Mahd keine Tiere verstümmeln oder töten. Doch es kostet Zeit und Mühe, die Felder nach versteckten Jungtieren abzusuchen. Einige ihrer Reviernachbarn seien ebenso bemüht wie sie, Tierleid zu verhindern, sagt Vequel-Westernach. Andere machten sich über sie lustig. Erleichtert wird ihre Arbeit, wenn Drohnen eingesetzt werden. Zum Glück kennen die Geschwister Hans Musch. Im vergangenen Jahr habe er mit seiner Drohne siebenunddreißig Rehkitze aufgespürt, erzählt der hochgewachsene Mann, und die Kitzrettung sei ihm ein persönliches Anliegen. Er sei selbst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. „Als ich fünfzehn war, habe ich ein Kitz vermäht“, sagt er und blickt zu Boden. „Den Schrei bekomme ich nicht mehr aus dem Ohr.“

Während wir langsam durch das kniehohe Grün stelzen, steuert Musch die Drohe über den Punkt, an dem er das Rehkitz vermutet. Da ist es. Wir halten Abstand und ve^rharren regungslos. Etwa drei oder vier Tage alt, raunt uns die Baroness zu. Sie reißt Grasbüschel aus der Wiese und zieht Handschuhe an. Kein Menschengeruch soll auf das Kleine übergehen, sonst besteht die Gefahr, dass die Ricke es verstößt. Vorsichtig schleicht sich die Retterin an das Kitz heran, wirft Gras über seinen Rücken und hebt es sachte hoch. Erst verharrt das Kleine in Schockstarre, dann ruft es schrill nach seiner Mutter. Fast augenblicklich sehen wir ein Reh durch den Wald auf die Wiese zuspringen. Schnell trägt Vequel-Westernach das Tierbaby in Richtung Wald, wo die Mutter unruhig auf- und abspringt. Es schreit herzzerreißend. Wir stehen da und sind den Tränen nah. Am Waldrand legt sie das Kitz behutsam auf den Waldboden. Ein Helfer stülpt einen Wäschekorb über das Jungtier und verankert ihn mit zwei Stecken im Boden. Das soll verhindern, dass die Ricke ihr Kitz wieder in die Wiese setzt, erklärt Maximilian von Vequel-Westernach.

Mehr zum Thema 1/

Das Gefühl, ein Tierkind vor dem Mähtod gerettet zu haben, ist beglückend. Man sollte es allerdings nie auf eigene Faust tun, sondern stets den Jagdpächter oder einen lokalen Landwirt ansprechen. Diese könnten den Bewirtschafter der Fläche informieren. Zwei Tage zuvor haben die Geschwister sechs Rehen das Leben gerettet, und davon angespornt gehen wir weiter die Wiese ab. Außer platt gedrückten Stellen, auf denen einst Kitze gelegen haben, entdecken wir nichts mehr. Der Baron ruft den Bauern an, der wenig später mit großem Gerät vorfährt.