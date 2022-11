Außergewöhnlicher Ort : Hier möchte ich wohnen!

Das Licht ist so schön in diesem Loft, dass man es gar nicht verlassen möchte. Bild: Birgit Mahnke

In diesem Gebäude muss man höllisch aufpassen, ansonsten verläuft man sich. Erst geht es einige Stufen hinauf, dann ein paar hinab, man biegt links ab, durchquert einen riesigen Raum und steht sogleich im nächsten, der so groß ist, dass er Platz für ein Fitnessstudio böte. Doch außer einer Schaumstoffmatratze ist der Raum leer. Durch das hohe Fenster fällt warmes Licht.

Der Backsteinbau steht in Zeitz und ist der wohl überraschendste Ort dieser von Abwanderung und Leerstand gezeichneten Stadt etwa vierzig Kilometer von Leipzig entfernt. 1888 erwarb das Gebäude der Zeitzer Max Emmerling und gründete eine Teigwaren-Fabrik mit dem Emblem einer Windmühle. Anfang der Fünfzigerjahre wurde die Fabrik von der DDR-Führung enteignet und Teil des Volkseigenen Betriebs für Obst, Gemüse und Industrielle Speisekartoffeln. Später kam die Wende, und ein paar Unternehmen versuchten ihr Glück in dem Gebäude, darunter ein Möbelgeschäft, aber keine der Allianzen hielt lange. Der imposante Bau stand leer, verfiel zusehends, Punks richteten sich häuslich ein, gaben Konzerte und sprühten Graffiti auf die Wände. Aber auch die Zeit der Punks währte nicht ewig.

Wäre nicht 2016 das Ehepaar Mathias und Birgit Mahnke aus Heidelberg, das eine Leidenschaft für Industriebauten hat, auf das verfallene Objekt gestoßen, dann wäre die „Nudel“, wie die Zeitzer das Gebäude beinahe liebevoll nennen, wohl längst abgerissen worden. So aber erwachte der Bau zu neuem Leben. Handwerker kamen, rissen Wände nieder, zogen neue ein, reparierten Fenster, installierten Sanitäranlagen, entfernten zerschlissene Teppiche und schliffen Böden ab. Heute können Liebhaber ungewöhnlicher Orte zwei Lofts mit meterhohen Decken mieten, deren unverputzte Rohre und Wände Industriecharme verströmen. Es sind die perfekten Rückzugsorte, still und mit einem Licht gesegnet, dass man selbst bei herrlichstem Sonnenschein gar nicht nach draußen gehen, sondern lieber auf der Couch liegen bleiben möchte.

Die Mahnkes setzen beim Um- und Ausbau der einstigen Fabrik auf Up- und Recycling. Etliche Gegenstände und Möbelstücke, Kommoden, Industriekleiderständer, die von verschiedenen Vormietern zurückgelassen wurden, erscheinen in neuem Glanz. Herausgerissene Decken beispielsweise wurden teilweise in Tische verwandelt. Ob ein Gegenstand dem Müll geweiht ist oder das Potential hat, seinen Charme in einem kreativ gestalteten Raum zu entfalten, ist eine Frage der Phantasie. Und Birgit und Ma­thias Mahnke haben diese Phantasie.

Mehr als 11 000 Quadratmeter ist die Nudelfabrik groß, eine Fläche, die nach und nach umgebaut und modernisiert wird. Diese Arbeit wird viele Jahre dauern, aber eilig hat es hier niemand, denn es geht bei dem Megaprojekt um Stimmigkeit. In den vergangenen Jahren sind auch Künstlerateliers entstanden. In einem dieser Ateliers arbeitet Bernhard Martin, den eine ausstellende Galerie einmal als visuell vagabundierenden Maler beschrieben hat, der seine Motive aus der Flut des Internets, aber auch aus der Kunstgeschichte fische, um sie spektakulär zu transformieren. Das gigantische Gemälde, an dem Martin seit Langem arbeitet, ist bereits für viel Geld verkauft worden.

Aber auch Firmen und Universitäten schätzen diesen Ort der Ruhe, weshalb hier regelmäßig Tagungen und Workshops stattfinden. Ein Vorteil ist, dass die Teilnehmer der Enge eines gewöhnlichen Tagungshotels entkommen, in dem man in sterilen Räumen vor Flipcharts sitzt und einander nicht aus dem Weg gehen kann. Die Nudelfabrik, dieser Ort der ständigen Transformation, an dem schon mal Bauschutt in einem Treppenhaus liegt und man über das ein oder andere Kabel steigen muss, feiert den schieren Platz. Das Unfertige gehört zur Atmosphäre.

Gleich neben der „Nudel“ liegt die einstige Poliklinik, und weil Mathias Mahnke die Ostmoderne sehr mag, konnte er seine Frau überzeugen, auch dieses Gebäude zu kaufen. Inzwischen beherbergt der Bau individuell gestaltete Einzel- und Doppelzimmer, in denen die Tagungs- und Workshopteilnehmer unterkommen können, sowie einen großen Gemeinschaftsraum mit einer Küche. Für ihr Engagement in Zeitz, für die Schaffung dieser Begegnungsorte durch einen behutsamen Umbau, ist das Ehepaar Mahnke 2021 mit dem Demografiepreis Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Aktiv sind die Mahnkes aber vor allem in Leipzig. Mathias Mahnke, der als Unternehmensberater arbeitet, hat 2013 die kurz vor dem Abriss stehenden ehemaligen Dietzoldwerke im Westen der Stadt gekauft. Er erkannte in den Industriebrachen einen Möglichkeitsraum, wovon er auch Banken zu überzeugen versuchte. Doch die Banker, die er mit ins Boot holen wollte, glaubten dem Visionär nicht, dass sich aus den Dietzoldwerken irgendetwas Vielversprechendes, also Lukratives, machen lasse. Sie haben sich getäuscht. Und Mahnke und seine Frau waren gut beraten, sich von der Phantasielosigkeit und dem fehlenden Trendgespür der Banker nicht entmutigen zu lassen.

Heute arbeiten in den Dietzoldwerken etwa 75 Künstler und drei Galeristen. Ma­thias Mahnke sagt, dass immer wieder Firmen auf ihn zukämen, die in das Gebäude einziehen möchten. Das Investorenehepaar könnte von diesen Firmen ein Vielfaches der jetzigen Miete verlangen, aber ihnen geht es nicht um maximalen Gewinn: „Wir wollen keinen Gemischtwarenladen“, sagt Mahnke. Die Dietzoldwerke sollen ein bezahlbarer Ort für Künstler bleiben. Und wenn schon eine Firma einzieht, muss sie wie das Filmproduktionsunternehmen The Post Republic ins Konzept passen. Wie in Zeitz vermieten die Mahnkes auch in Leipzig Lofts an Urlaubsgäste und Kreative, die in einer inspirierenden Umgebung an ihren Projekten arbeiten möchten. An Menschen, die einen Ort suchen, der nicht austauschbar ist.

