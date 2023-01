Für den Koffer : Elmers Kappe im Test

Weiß heute noch jemand, wer Elmer Fudd war? Tja, so schnell kann das gehen mit Popularität und Ruhm – vergänglich sind sie wie die Versprechen der Ampel! Also: Elmer Fudd war der Jäger in den Bugs-Bunny-Cartoons. Eine bemitleidenswerte Gestalt, die dem Hasen mit einer Flinte nachstellte und sich dabei in jeder Folge der Zeichentrickserie mindestens einmal selbst ins Knie schoss, in die Luft jagte oder sich sonst irgendwie außer Gefecht setzte (außerdem hatten seine Erfinder ihn mit einem Sprachfehler versehen und ließen ihn Sätze wie Oh, you dubbuh-cwossing wabbit! You tweachewous wabbit! sagen). Modetechnisch war Elmer Fudd mit seinen tarnfarbenen baggy trousers und den Flanellhemden allerdings ein Klassiker und könnte heute als role model für Berliner Hipster durchgehen. Bloß seine Kopfbedeckung hat sich nie durchsetzen können.

Womit wir bei unserem heutigen „Ich packe meinen Koffer und nehme mit . . .“-Artikel wären – und gleich noch einen zweiten Namen einführen müssen: Elmer Fudd trug nämlich eine Stormy-Kromer-Mütze. Das ist eine wollene Baseballkappe mit einem angenähten, ausklappbaren Stirnband, das man an kalten Tagen nach unten und damit über die Ohren ziehen kann. Als die Kappe erfunden wurde, gab es noch keine elastischen Stoffe, die sich der jeweiligen Ohrengröße angepasst hätten – deswegen werden die beiden Enden des Ohrenbands bei der Stormy-Kromer-Kappe vorne von einer Schnürsenkelschleife zusammengehalten, die man je nach Bedarf lockerer oder fester binden kann.