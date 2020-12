Höhlenbesuch : Wo alles begann

In Pair-non-Pair ritzten Menschen Bilder in die Wände, als es noch gar keinen Ackerbau gab. Bild: Centre des Monuments Nationaux

Vor mehr als zwanzigtausend Jahren kamen Menschen in Aquitanien in einer ganz besonderen Grotte zusammen. Sie hinterließen in Pair-non-Pair das, was man heute den Beginn der Kultur nennt.