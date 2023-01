Rigi am Vierwaldstätter See

Rigi am Vierwaldstätter See :

Rigi am Vierwaldstätter See : Ein Berg voller Geschichten

Die Rigi am Vierwaldstätter See ist ein sonderbarer Ort für Wintersportler: Sie reisen mit dem Schiff und der Zahnradbahn an und gleiten über die Pisten eines Skigebiets, das sich als das älteste der Welt entpuppt.

Das ist mal eine Anreise in ein Skigebiet: Die Winkelried zieht von Luzern aus nach Osten über den spiegelglatten Vierwaldstätter See, eine sommerlich grüne Landschaft zieht vorbei. Blaugrün das Wasser, mattgrün die Wiesen am Ufer, dunkelgrün die Wälder, die sich an den Bergflanken nach oben ziehen. In Skiklamotten stehen wir auf dem Oberdeck und blicken hinauf in die Berge. Dort wird es immer farbloser, erst das Grau der Felsen oberhalb der Baumgrenze, dann das Weiß des Schnees.

Die Winkelried ist eines von 19 Schiffen der Vierwaldstättersee Schifffahrt, die das ganze Jahr über im Einsatz ist, für Anwohner, Touristen – und Wintersportler. Rechts erhebt sich der Bürgenstock, und der Hammetschwand-Aufzug, der vom Ufer aus auf den Bergrücken mit seinen Hotels führt, ist deutlich zu erkennen. Links dagegen baut sich ein frei stehender Berg auf, mit Schneefeldern und einer großen Antenne auf dem Gipfel: unser Ziel, die Rigi.