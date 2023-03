Safari in Tansania : Kann denn Luxus in der Serengeti Sünde sein?

Das Äffchen ist schlau. Es weiß, Geduld zahlt sich aus. Also wartet es, bis der Kellner der Bar den Rücken zukehrt, bis er davoneilt, ein Tablett in der Hand und ein Lächeln im Gesicht. Dann springt es auf den Tresen, schaut eilig nach rechts und links, als drohe Ungemach, greift in eine Schüssel und stopft sich ein Salatblatt ins Maul. Noch während die „Ahs“ und „Ohs“ der Gäste in der Luft schweben, ist das Äffchen auch schon wieder verschwunden. Der Kellner stampft mit den Füßen auf, als wolle er dem Tier eine Warnung hinterherschicken. Wage es bloß nicht wieder! Aber das Äffchen dürfte die Grumeti Lodge mit ihrer geschwungenen, offenen Veranda, der Bar, den Sofas und Tischen, auf denen oft Snacks stehen, in seinen Speiseplan aufgenommen haben. Wer wollte es ihm verdenken?

Nilpferde halten höflich Abstand

Der Ort gleicht einem wahr gewordenen Serengeti-Traum. Weil die Lodge an einem Nebenfluss des Grumeti im westlichen Teil des Nationalparks liegt, der sich gemächlich durchs Land schlängelt, kann man ganz entspannt mit einem Drink in der Hand die Nilpferde beobachten. Sie liegen so träge und glücklich im Wasser, als gäbe es keinen schöneren Ort auf dieser Welt.