Griechische Fleischeslust : Die Quelle allen Glücks

Das gemeinsame Essen ist in Griechenland ein heiliges Ritual. Dafür nimmt man sich alle Zeit der Welt und legt jede Selbstbeschränkung ab – so wie in der Taverne von Taxiarchis Tsonis auf Euböa.

In der Taverne sitzen ist praktisch Volkssport: Mittagspause in Plaka, Athen. Bild: Picture Alliance

Samstag, drei Uhr früh, eine warme Sommernacht, ruhig liegt das Meer da, Sterne hängen wie Laternen am Himmel. Taxiarchis Tsonis geht in die Küche, streift seinen mittlerweile nicht mehr so blütenweißen Kittel über und macht sich an die Arbeit, während die letzten Gäste seiner Taverne jetzt richtig in Fahrt kommen. Sie haben Lautsprecher, Mikrofone und Instrumente mitgebracht. Befeuert von zwei Lautenspielern und einem Geiger, haben sie zu tanzen begonnen. Es ist ein feuchtfröhlicher Junggesellenabschied. Zwanzig junge Männer und der Vater des Bräutigams saßen den halben Abend lang an einem großen Tisch, aßen und tranken, hoben die Gläser, und jetzt tanzen sie, fassen sich an die Schultern, überkreuzen die Beine zur Musik, ein zitternder Reigen, der den Platz umspannt. „Du bist es, ich bin es, das Leben ist hier“, tremoliert der Sänger.

Das alles kümmert Taxiarchis nicht. Er schwebt auf keiner siebten Wolke, er ist gerade mit den praktischen Dingen des Lebens beschäftigt. Morgen Mittag erwartet er eine Großfamilie, sie hat ein ganzes Lamm am Spieß bestellt, aber da er in aller Herrgottsfrühe zuerst neunzig Schafe melken, füttern und dann den Stall säubern muss, ist es besser, das Lamm jetzt schon zu präparieren. Taxiarchis, neunundfünfzig, mittelgroß, die Augen braun, das Gesicht freundlich, Vater von vier Kindern, Großvater zweier Enkelkinder, ist einer, der so flink, so geschickt und so emsig arbeitet, als hätte er nicht zwei Arme, sondern so viele wie ein vielarmiger indischer Gott. Seit dreißig Jahren ist er mit Vassiliki verheiratet, und noch immer schüttelt sie ungläubig den Kopf über ihn. „Dieser Mann kommt nicht zur Ruhe, er ist unermüdlich“, sagt sie.