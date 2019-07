Aktualisiert am

Griechenland : Auch Touristen sind von Gott geschickt

Die Mönchsgemeinschaft von Athos auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki ist ein schwer zugängliches Terrain, für Frauen ganz verboten. Und doch lässt sich mit ihr flüchtig in Kontakt treten.

Das Kloster Simonos Petras: Mit seinen sieben Stockwerken erinnert es an tibetische Klöster. Bild: Picture-Alliance

Wunderbar weltentrückt und gleichzeitig weltzugewandt ist dieses Fleckchen Erde auf der Halbinsel Athos. Ganz allein sitzen wir unter einer Pergola auf unserem Ausguck zweihundertfünfzig Meter über dem Golf von Sigitikos, umgeben von penibel gepflegten Weingärten, die sich in leicht abfallenden Talmulden ausbreiten und an Steilhängen emporklettern. Walnuss- und Feigenbäume, Olivenhaine, Ginster und mediterranes Buschwerk lockern die strenge Symmetrie der Rebzeilen auf. Dahinter geht der Blick weit über das Mittelmeer, auf mehrere Inseln und die Berge der gegenüberliegenden Halbinsel Sithonia. Auf einem rustikalen Tisch vor uns steht der traditionelle klösterliche Willkommensgruß für die Pilger, die seit mehr als einem Jahrtausend zum Athos unterwegs sind, dem heiligen Berg der orthodoxen Christen: eine Tasse Kaffee zum Wachwerden, ein Gläschen Tsipouro-Tresterbrand zum Schweißstillen und ein süßer Loukoumi-Würfel zur Rückgewinnung der Energie.

Wir freilich sind keine Pilger, sondern nur neugierig auf ein Stück Europa, das sich auch im einundzwanzigsten Jahrhundert noch streng abschottet, seine Besucherzahlen in engen Grenzen hält und manches Geheimnis birgt. Auf offiziellem Wege werden nur hundertfünfundzwanzig nicht-orthodoxe Gäste pro Tag zugelassen, doch mit spezieller Einladung eines Klosters lässt sich ebenfalls ein Zugang organisieren, so dass im Durchschnitt fünf- bis sechshundert Besucher am Tag hereinkommen; auf der sechzig Kilometer langen Halbinsel fallen sie aber kaum ins Gewicht.