Aktualisiert am

Die Luft so dünn und rein

Golfspielen in Sils-Maria

Golfspielen in Sils-Maria :

Golfspielen in Sils-Maria : Die Luft so dünn und rein

Angeblich fliegen in der Bergluft die Golfbälle weiter als im Tal – aber trotzdem muss man sie erst mal treffen. Eine Reise ins Oberengadin, wo der Autor versuchte, Golf zu lernen, und eine üble Schreibkrise nicht überwand.

Geschicklichkeitsspiel in grotesker Kleidung und schöner Umgebung Bild: S. Waas

Ich holte aus, hob den Driver, schnellte herum und schlug ab mit gewaltiger Kraft. Zwosch! Erdbrocken und Grasschnitzel wirbelten durch die Alpenluft. Ein Jahrhundertabschlag! Wahrscheinlich ein Ass, ein Hole-in-one. In der dünnen Luft auf 1730 Metern, das hatte ich gelernt, flog der Ball bis zu zwanzig Prozent weiter als im Unterland. Ich wollte dem Ball nachschauen, doch er war schon im fernen Irgendwo der Wiesen und Gipfel verschwunden. Lag er im Silser See? Ging er hoch über den Corvatsch, über den Piz Palü? Ins All? Immerhin ist Golf der einzige Sport, der je außerhalb der Erde gespielt wurde – irgendwo auf dem Mond liegen immer noch zwei Golfbälle. Und jetzt vielleicht sogar drei?

„Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts“

Fredrik, mein Trainer, wischte mit dem Schuh ein paar Grasfetzen zur Seite. Darunter kam etwas Rundes, Weißes zum Vorschein. „Anfänger haben oft das Problem, dass sie zu nah am Ball stehen, nachdem sie abgeschlagen haben“, sagte er. „Jetzt versuch mal, ihn auch zu treffen.“