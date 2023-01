Die letzte Boeing 747 : Generation Geräumigkeit

Es war in der Kinderzeitschrift der Apotheke, in der ich 1971 zum ersten Mal in meinem jungen Leben der Boeing 747 begegnete. Ich konnte noch nicht lesen und war vier oder fünf Jahre alt, sah ein riesiges Flugzeug, weiß mit roten Streifen, majestätisch und mächtig. Ich war fasziniert. Der Beginn einer Leidenschaft, die bis heute anhält. Mit meiner Mutter kam ich damals häufig in den Hamburger Colonnaden am prächtigen Stadtbüro von Pan American World Airways vorbei, für mich kam es mit polierten Glastüren und Marmoreinfassung der Vorstellung eines Palastes nahe.

Im großen Schaufenster stand ein raumgreifendes Modell der Boeing 747, das mich bei jedem Vorbeilaufen an der Hand meiner Mutter zerren ließ. Die eine Seite war aus Plexiglas und man konnte die Sitzreihen sehen und die Wendeltreppe zum Oberdeck, dem charakteristischen Buckel des Jumbojets, darunter eine Bar und das Cockpit. „Bitte, bitte geh da rein und frage für mich nach einer Broschüre oder einem Poster der 747“, bettelte ich meine Mutter häufig an. Irgendwann erfüllte sie meinen Wunsch, als sie wieder herauskam gab sie mir lächelnd ihre Beute: Eine prächtige Broschüre mit genauen Zeichnungen des geplanten Betriebs der Boeing 747 und ihrer Annehmlichkeiten. Pan Am war die richtige Adresse, die damals bedeutendste Fluggesellschaft der Welt hatte die 747 quasi erfunden und Boeing gedrängt, sie zu bauen, ein Riesenwagnis für beide Unternehmen. Die Broschüre, gedruckt 1969, habe ich heute noch.